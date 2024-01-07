Латвия не может покупать противопехотные мины, которые помогли бы обороняться в случае войны

VAIROG EU - единственное предприятие, которое в Латвии на месте производит снаряды для нужд нашей армии. Его владелец говорит - государство должно быть способно само защитить себя. До сих пор оружие и боеприпасы мы покупали за рубежом. Это было дешево и просто. В свою очередь, Польша, Чехия и другие страны нашего региона развивали военную промышленность и уже могут изготовить большое количество видов оружия и снарядов. В случае военного конфликта цепочки поставок мирного времени не работают, так как не хватает сырья.

Владелец предприятия Юрис Виктор Озолс - инженер. Часть устройств завода они вместе с коллегами перестроили своими руками. Несколько - смонтировали с нуля. Создали и свои прототипы пуль. Недавно маленькой партией были выпущены снайперские боеприпасы. Пули летят на расстояние до километра, и они даже точнее, чем зарубежные. Теперь создаются и бронебойные снаряды.