Латвия не может покупать противопехотные мины, которые помогли бы обороняться в случае войны

Латвия пытается развивать военные возможности, чего должным образом не делала последние 30 лет. В том числе и производить снаряды, которые до сих пор закупались за рубежом. Как видно в Украине - в случае войны поставки оружия и боеприпасов осложнены или не происходят вообще. Поэтому производство здесь, в Латвии, является важным вопросом государственной безопасности. Предприятиям в этой сфере сложно развиваться, так как банки кредитов на военную промышленность не дают. Как в интервью передаче Nekā personīga заявил президент - если банки хотят, чтобы их образ в глазах общественности улучшился, это нужно срочно менять.
VAIROG EU - единственное предприятие, которое в Латвии на месте производит снаряды для нужд нашей армии. Его владелец говорит - государство должно быть способно само защитить себя. До сих пор оружие и боеприпасы мы покупали за рубежом. Это было дешево и просто. В свою очередь, Польша, Чехия и другие страны нашего региона развивали военную промышленность и уже могут изготовить большое количество видов оружия и снарядов. В случае военного конфликта цепочки поставок мирного времени не работают, так как не хватает сырья.
Владелец предприятия Юрис Виктор Озолс - инженер. Часть устройств завода они вместе с коллегами перестроили своими руками. Несколько - смонтировали с нуля. Создали и свои прототипы пуль. Недавно маленькой партией были выпущены снайперские боеприпасы. Пули летят на расстояние до километра, и они даже точнее, чем зарубежные. Теперь создаются и бронебойные снаряды.
Бронебойные пули имеют вольфрамовую оболочку и титановые наконечники. Сырье нужно закупать за рубежом. Как и порох, который критически важен для производства любых боеприпасов. Но на уровне государства нужно в долгосрочной перспективе планировать, чтобы в случае кризисной ситуации значительные запасы сырья были здесь на месте. Частные предприниматели такие объемы обеспечить не могут. Хотя бы потому, что ни один банк эту сферу не кредитует. Поэтому VAIROG EU создано без банковских денег, исключительно на свои средства.
Президент и руководство Министерства обороны считают, что потихоньку сдвинуть с места военное производство удастся в результате создания Valsts aizsardzības korporācija. Одной из ее задач будет помощь в развитии местным предприятиям. А также строительство на европейские деньги завода для производства 155-миллиметровых снарядов.
Однако нужд у нашей армии много. Кроме того, есть важный вид вооружения, от использования которого Латвия отказалась. Речь идет о противопехотных минах.
Неполные 20 лет назад Латвия присоединилась к Оттавскому договору. Он запрещает покупать, хранить и использовать противопехотные мины. Но, видя, как сейчас Россия воюет в Украине, военные предлагают это решение пересмотреть.
По словам военных, мины - это дешевое, но эффективное оружие, мешающее противнику осуществлять быстрое наступление. Если противотанковые минные поля, которые взрываются, только если на них находится танк или другая тяжелая техника, дополнить противопехотными минами, то это осложнит их очистку. Если Россия понимает, что у нас этого оружия нет, так как Оттавский договор не позволяет даже хранить их на складах, для их стратегии нападения это пойдет лишь на пользу.
Оттавский договор подписали 166 стран. Он был создан после неконтролируемого использования противопехотных мин в Югославии и Африке, где пострадало и погибло большое количество жителей. Латвия, пока не была в НАТО, несколько лет затягивала присоединение, так как против такого шага возражала армия. Однако международное давление было сильным, и в 2006 году Сейм проголосовал "за".
В кулуарах о возможности выхода Латвии из договора дискутировали уже несколько лет.
Минобороны и Национальные вооруженные силы сейчас готовят план военной встречной мобильности, чтобы укрепить границу. Он включает в себя не только строительство забора, но и использование различного вооружения для защиты приграничной зоны.
Президент, министр обороны и уходящий с должности госсекретарь говорят - если военные считают это правильным шагом, Латвия должна выйти из Оттавского договора. Впрочем, министр обороны еще хочет подискутировать об этом с министрами других стран.
Украина также является членом Оттавского договора, но ей не удалось ликвидировать мины на своих складах, которые сейчас помогают противостоять оккупации. В Латвии за соблюдение Оттавского договора отвечает Министерство обороны. Министерство иностранных дел отчитывается перед Генеральным секретарем ООН о соблюдении договора. Сначала за выход должны проголосовать депутаты Сейма. Затем следует уведомить другие государства-члены, а также Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности ООН. В документе о выходе должны быть подробно описаны причины выхода. Государство, изъявившее желание выйти из договора, перестает быть его членом через шесть месяцев после уведомления ООН.
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