Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: идеальное время стать счастливее!

Настало идеальное время для того, чтобы стать счастливее, но начать нужно не с окружающего нас мира, а с сознания, считают астрологии DailyHoro и отмечают, что ночные светила и планеты помогут преодолеть препятствия, которые мешают нашему счастью. Нужно лишь признать, что проблема есть. Это будет первым шагом к избавлению от нее.
Овен
Овнам стоит быть более ответственными по отношению к себе и к своей жизни, потому что перед ними откроется множество дверей. Будет много желающих стать их друзьями или партнерами, но будут и те, кто захочет им насолить на фоне разбушевавшейся зависти. Будет возможность наладить отношения с семьей и второй половинкой, друзьями. Решением всех проблем станут доброта, отзывчивость и умение искать компромиссы.
Телец
Тельцов может погубить излишнее самодовольство, поэтому лучше не говорить с другими людьми только о себе любимых. Важно стараться сделать жизнь своих близких и второй половинки лучше. Чтобы не вгонять себя в стресс, важно не ставить перед собой невыполнимых задач. Еще эксперты рекомендуют Тельцам не торопиться. Все получится, если быть последовательными.
Близнецы
Это невероятно благоприятное время для работы, но, несмотря на созидательную силу Меркурия, Близнецам все равно лучше не терять бдительность. Особенно важно это при обращении с деньгами и в плане работы. Любые перепады настроения будут максимально короткими и наименее травмоопасными для психики. Это идеальное время для смены обстановки, изучения чего-то нового, путешествий, знакомств.
Рак
Ракам астрологи рекомендуют идти на примирение с близкими и друзьями, если ранее были какие-то разногласия. Это идеальное время для того, чтобы простить кого-то или попросить прощения самим. Искренность в общении будет лучшим способом сблизиться и произвести впечатление. Это позволит Ракам улучшить свою репутацию в рабочем коллективе.
Лев
Говорят, что один день весь год кормит, но в этот раз речь идет о неделе. Львы могут серьезно преуспеть в делах и создать отличную базу для будущих успехов в работе и бизнесе. Просто очень важно не лениться и не обходить стороной дела. Апогей идеального для работы времени пока не настал, но вот для начала новых проектов вряд ли будет лучшее время в январе. Не стоит сидеть без дела и ждать чуда.
Дева
Для Дев лучшим способом утратить возможность достичь успеха станут скоропалительные решения. При наличии должного уровня осторожности эта неделя будет очень успешной, стабильной, благоприятной, позитивной. Вряд ли кто-то захочет вставлять Девам палки в колеса, но все же нужно быть начеку. Это идеальное время для новых начинаний. Не стоит никому рассказывать о своих успехах, чтобы не провоцировать появление зависти.
Весы
Весы сейчас будут на пике своей интеллектуальной формы. Возможно появление новых идей, так что стоит записывать их. Представители данного знака смогут находить решения проблем там, где их не видит никто другой. Во многом за это стоит сказать спасибо обострившемуся шестому чувству. Еще Весы станут намного более привлекательными для противоположного пола. Их и без того немалые харизма и обаяние возрастут многократно.
Скорпион
У Скорпионов продолжается хорошее время для покупок, работы, обмена валюты, открытия сберегательных счетов в банке. В делах, работе, бизнесе и в любви важны напористость, динамика, сила воли. Это идеальное время для того, чтобы попробовать свои силы в каких-нибудь новых делах. Можно попытаться найти новую работу, новое хобби. Выходные стоит посвятить самим себе, абстрагировавшись частично или полностью от обязанностей.
Стрелец
Стрельцы часто учатся на примере окружающих, но на этой неделе им не нужно бояться совершать свои собственные ошибки. Настала пора выйти из зоны комфорта. Нужно стать более смелыми и решительными. Это поможет им открыть перед собой новые двери. Также не стоит забывать творить добро, делая жизни других людей лучше. Это поможет улучшить карму.
Козерог
Козероги смогут стать успешнее на этой неделе в любой из сфер. В этом им поможет симбиоз мудрости и интуиции. Настала пора прислушаться к своему сердцу. Меркурий поможет людям данного знака услышать свое сердце и понять, чего на самом деле им хочется от жизни. Начать неделю лучше с наведения порядка дома, а закончить - развлечениями и умеренным шопингом.
Водолей
80% успеха для Водолеев на этой неделе - это появиться в нужном месте в нужное время. Астрологи считают, что Водолеям удастся понять, где скрывается счастье и успех. Это время озарений, счастья, позитива. Также вполне вероятно, что выживет с 8 по 14 января не самый сильный, а самый гибкий Водолей. Нужно научиться адаптироваться к изменениям во всех сферах.
Рыбы
Продолжается благоприятное время для Рыб. На данном этапе можно браться за любые новые дела, решать проблемы с работой. Можно ступить на новый путь, изменив свои приоритеты. Рыбам нужно помнить, что мысли сейчас - это их самое мощное оружие, так что, прежде чем спускать курок, убедитесь, что оно направлено в правильную сторону. Стоит думать о хорошем и верить в свои силы.
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