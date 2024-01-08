Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: идеальное время стать счастливее!

Скорпион

У Скорпионов продолжается хорошее время для покупок, работы, обмена валюты, открытия сберегательных счетов в банке. В делах, работе, бизнесе и в любви важны напористость, динамика, сила воли. Это идеальное время для того, чтобы попробовать свои силы в каких-нибудь новых делах. Можно попытаться найти новую работу, новое хобби. Выходные стоит посвятить самим себе, абстрагировавшись частично или полностью от обязанностей.

Стрелец

Стрельцы часто учатся на примере окружающих, но на этой неделе им не нужно бояться совершать свои собственные ошибки. Настала пора выйти из зоны комфорта. Нужно стать более смелыми и решительными. Это поможет им открыть перед собой новые двери. Также не стоит забывать творить добро, делая жизни других людей лучше. Это поможет улучшить карму.

Козерог

Козероги смогут стать успешнее на этой неделе в любой из сфер. В этом им поможет симбиоз мудрости и интуиции. Настала пора прислушаться к своему сердцу. Меркурий поможет людям данного знака услышать свое сердце и понять, чего на самом деле им хочется от жизни. Начать неделю лучше с наведения порядка дома, а закончить - развлечениями и умеренным шопингом.

Водолей

80% успеха для Водолеев на этой неделе - это появиться в нужном месте в нужное время. Астрологи считают, что Водолеям удастся понять, где скрывается счастье и успех. Это время озарений, счастья, позитива. Также вполне вероятно, что выживет с 8 по 14 января не самый сильный, а самый гибкий Водолей. Нужно научиться адаптироваться к изменениям во всех сферах.

Рыбы

Продолжается благоприятное время для Рыб. На данном этапе можно браться за любые новые дела, решать проблемы с работой. Можно ступить на новый путь, изменив свои приоритеты. Рыбам нужно помнить, что мысли сейчас - это их самое мощное оружие, так что, прежде чем спускать курок, убедитесь, что оно направлено в правильную сторону. Стоит думать о хорошем и верить в свои силы.

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