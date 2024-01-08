Министр: нужна новая сеть маршрутов общественного транспорта

Отвечая на вопрос, когда может быть готова модель пассажирского спроса, Бришкенс сказал, что поручил Автотранспортной дирекции немедленно приступить к работе над ней.

"Для проекта Rail Baltica был разработан инструмент моделирования пассажиропотока с очень современным программным обеспечением, который, вероятно, можно будет использовать для адаптации к латвийской национальной модели", - сказал Бришкенс.

Он также отметил, что у Организации экономического сотрудничества и развития есть общая платформа и Минсообщения пытается понять, может ли Латвия в какой-то степени использовать эту модель.

Также необходимо разработать новую сеть маршрутов, объединяющую все виды общественного транспорта, поскольку государство платит за каждый из этих компонентов.

"На данный момент это разрозненная система. Да, есть Совет по общественному транспорту, но даже он не принимает решения на основе данных. Это полуполитический процесс - кто громче кричит, тот и получает больше рейсов", - сказал министр.