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Экс-мэр Риги Мартиньш Стакис принят в партию "Прогрессивные"

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Экс-мэр Риги Мартиньш Стакис
Экс-мэр Риги Мартиньш Стакис Фото: Zane Bitere/LETA

Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис принят в партию "Прогрессивные", сообщил агентству LETA представитель партии Юргис Калниньш.

Сотрудничество со Стакисом во фракции Рижской думы, где вместе создан "самый зеленый бюджет", сделаны существенные вложения в социальный бюджет и реализована значительная часть приоритетов партии "Прогрессивные", закономерно вызвало его принятие в партию, пояснила сопредседатель "Прогрессивных" Юстине Пантелеева.

"За последние годы мне удалось убедиться, что это партия, которая не имеет никакого спонсорского влияния на принятые решения. Это партия, у которой сейчас самое сильное предложение именно по антикоррупционным вопросам", - считает Стакис.

15 января "Прогрессивные" проведут пресс-конференцию, посвященную началу избирательной кампании, на которой представят включенных в список кандидатов.

Пантелеева не сообщила, какое место в списке кандидатов на выборах в Европарламент мог бы занять Стакис.

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