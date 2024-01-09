Названы участники национального отбора на "Евровидение"

Жюри выбрало 15 артистов для участия в полуфинале конкурса Supernova, которые поборются за выход в финал 3 февраля в прямом эфире телевидения. 10 финалистов конкурса, которые будут бороться за звание победителя 10 февраля, определят жюри и зрители.

В полуфинал попали (имена по алфавитному порядку):

Агнесе Раковска - AI (музыка - Агнесе Розниеце, Матисс Репсис, Ренат Рагимханов, слова - Агнесе Розниеце, Матисс Репсис)

Алекс Силеверс - For the Show (слова и музыка - Atvara)

AVÉI - Mine (слова и музыка - Райтис Аукшмукстс, Иева Кудлане)

B/H - Amsterdam (музыка - Норман Барбалс, Мартиньш Балодис, Янис Лиде, Кристапс Гринбергс, слова - Мартиньш Балодис)

DONS - Hollow (музыка - Артур Шингирейс, Лиам Геддес, Kate Northrop, слова - Артур Шингирейс, Лиам Геддес, Kate Northrop)

ECTO - Outsider (музыка и слова - ECTO)

Эдвардс Страздиньш - Rock n' Roll Supernova (музыка - Эдвардс Страздиньш, слова - Керия Калея)

Funkinbiz - Na Chystu Vodu (музыка и слова - Кирилл Пономаренко)

Jar of Kings - Wildfire (музыка - Артис Апинис, Артурс Патетко, Янис Дрегерис, Юрис Шенбергс, Денис Дьяконс, слова - Янис Дрегерис)

Катрина Гупало - The Cat’s Song (музыка и слова - Катрина Гупало, Эдгарс Вилцанс, Армандс Варславанс, Эвия Смагаре)

Atvara (музыка - Юрис Луджениекс, слова - Рихардс Берзиньш)

Патриция Спале - Heaven’s Raining Down on Me (музыка и слова - Валтерс Спруджс, Кате Элпо)

St Levića - Tick Tock (музыка - Петр Строков, Санта Данелевича, слова - Санта Данелевича)

Sasha Sil - Love is a Language (слова и музыка - Лиене Стурмане)

Vēstules - Kur? (слова и музыка - Брайен Мартинсонс, Марта Крампе)

Победитель конкурса будет представлять Латвию на международном конкурсе песни "Евровидение" в шведском Мальмё. В этом году полуфиналы Евровидения пройдут 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

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