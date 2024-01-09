В Латвии провалился сбор подписей за референдум о партнерстве. Какие выводы можно сделать?

Всенародное голосование по отмене регулирования партнерских отношений не состоится, так как за инициативу референдума за месяц было собрано всего 35 089 подписей, свидетельствуют предварительные расчеты Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Ожидается, что об этом будет объявлено 12 января. Собрать требовалось 154 241 подпись. В отличие от подписей по гражданским инициативам, срок сбора которых составляет один год, приостановленные законы можно подписать только в течение одного месяца и только лично в местах, установленных самоуправлениями, сообщает Latvijas Avīze.
ЦИК подготовит изменения в закон, чтобы и в этом случае была возможность подписаться как лично, так и через интернет, как в случае с роспуском Сейма. Тогда и финансирование, необходимое для сбора подписей, которое сейчас оценивается примерно в один миллион евро, будет значительно меньше, рассказал Latvijas Avize представитель ЦИК Андрей Вайварс.
Количество подписей, которые необходимо собрать для проведения референдума, и самим политикам кажется труднодостижимой целью. Цель более достижима, если тема актуальна в обществе и затрагивает большую часть электората. Так, весной 2007 года более 215 966 граждан подписались за передачу на референдум двух поправок к закону о безопасности, приостановленных президентом Вайрой Вике-Фрейбергой.
Правда, подписание и участие людей в референдуме было отчасти протестом против тогдашней власти. Теперь некоторые из опрошенных сослались на неподходящее время для сбора подписей, которое частично совпало с рождественскими праздниками. Однако это не единственная причина низкой активности.
Введение института партнерства вызвало широкую дискуссию между либеральными и консервативными политическими силами, однако опрошенные в регионах люди признались, что для них этот вопрос не актуален, а информации о том, зачем собирать подписи, было мало, поскольку партии не проводили масштабных рекламных кампаний.
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