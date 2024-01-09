В Латвии провалился сбор подписей за референдум о партнерстве. Какие выводы можно сделать?

Ожидается, что об этом будет объявлено 12 января. Собрать требовалось 154 241 подпись. В отличие от подписей по гражданским инициативам, срок сбора которых составляет один год, приостановленные законы можно подписать только в течение одного месяца и только лично в местах, установленных самоуправлениями, сообщает Latvijas Avīze.

ЦИК подготовит изменения в закон, чтобы и в этом случае была возможность подписаться как лично, так и через интернет, как в случае с роспуском Сейма. Тогда и финансирование, необходимое для сбора подписей, которое сейчас оценивается примерно в один миллион евро, будет значительно меньше, рассказал Latvijas Avize представитель ЦИК Андрей Вайварс.

Количество подписей, которые необходимо собрать для проведения референдума, и самим политикам кажется труднодостижимой целью. Цель более достижима, если тема актуальна в обществе и затрагивает большую часть электората. Так, весной 2007 года более 215 966 граждан подписались за передачу на референдум двух поправок к закону о безопасности, приостановленных президентом Вайрой Вике-Фрейбергой.

Правда, подписание и участие людей в референдуме было отчасти протестом против тогдашней власти. Теперь некоторые из опрошенных сослались на неподходящее время для сбора подписей, которое частично совпало с рождественскими праздниками. Однако это не единственная причина низкой активности.

Введение института партнерства вызвало широкую дискуссию между либеральными и консервативными политическими силами, однако опрошенные в регионах люди признались, что для них этот вопрос не актуален, а информации о том, зачем собирать подписи, было мало, поскольку партии не проводили масштабных рекламных кампаний.

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