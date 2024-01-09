Катастрофический удар: оценка экономических потерь в войне на Тайване

Крупнейшая война в Европе со времен окончания Второй мировой войны, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия Covid-19 могут померкнуть перед потерями, которые может понести экономика, если Китай решит силой аннексировать Тайвань. Поскольку на острове расположено большинство передовых мировых предприятий по производству микросхем, прекращение их поставок станет катастрофическим ударом по мировой промышленности.
Специалисты Bloomberg Economics рассмотрели два сценария, при которых Китай может попытаться получить контроль над Тайванем. Первый сценарий - это открытое вторжение китайских вооруженных сил на Тайвань, что автоматически вовлечет в войну Соединенные Штаты. Второй сценарий - это блокада Тайваня со стороны Китая.
В случае первого сценария, в первый год конфликта оценка экономических потерь была получена с учетом нескольких факторов: торговля Тайваня с остальным миром полностью прекращается; торговля между США и Китаем замораживается; союзники США и Китая вводят взаимные 50% таможенные пошлины; торговый оборот Японии, Южной Кореи и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) падает на 80%.
В результате размер мировой экономики может сократиться на 10,2% (около 10 триллионов долларов). ВВП Тайваня может снизиться на 40%, ВВП Китая - на 16,7%, США - на 6,7%.
Если Китай решит реализовать второй сценарий и осуществит блокаду Тайваня с целью отрезать его от торговых партнеров, потери будут вдвое меньше, чем в первом случае. Однако и они будут значительными, поскольку мировой рынок лишится тайваньских полупроводников и возникнут серьезные проблемы с цепочками поставок (Тайваньский пролив - один из самых оживленных морских путей в мире).
Модель Bloomberg Economics прогнозирует 100-процентное падение торговли Тайваня, 50-процентные тарифы между Китаем и США и 25-процентные тарифы между Китаем и союзниками США.
В результате мировой ВВП потеряет 5%, Тайвань - 12,2%, Китай - 8,9%, США - 3,3%.
Для сравнения, за время пандемии и финансового кризиса мировой ВВП сократился на 5,9%. В случае эскалации тайваньского конфликта наибольший урон мировой экономике принесет дефицит полупроводников. Секторы, напрямую зависящие от чипов, понесут убытки в размере не менее шести триллионов долларов.
Заводы, производящие компьютеры, смартфоны и другую продукцию с современными чипами, просто остановятся. Сильнее всего пострадает автомобильный сектор, а также производство бытовой и другой техники. Шок в финансовом секторе и новые торговые барьеры станут дополнительным бременем для мировой экономики.
Вторжение России в Украину и поддержка Украины западными странами заставили экспертов поверить в то, что пример Украины послужит сдерживающим фактором для Китая. Однако неудачи России на Украине не изменили риторику Китая.
Так, в октябре 2022 года китайский лидер Си Цзиньпин сделал китайский национализм одним из важнейших пунктов своей внешней политики на фоне растущей конкуренции с США и усиления напряженности на Тайване.
Транснациональные компании начали проявлять "взрывной" интерес к потенциальному кризису на Тайване после вторжения России в Украину, считает Bloomberg. По словам издания, эта тема поднимается в 95% случаев, когда с транснациональными корпорациями проводятся консультации.
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