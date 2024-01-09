Катастрофический удар: оценка экономических потерь в войне на Тайване

Модель Bloomberg Economics прогнозирует 100-процентное падение торговли Тайваня, 50-процентные тарифы между Китаем и США и 25-процентные тарифы между Китаем и союзниками США.

В результате мировой ВВП потеряет 5%, Тайвань - 12,2%, Китай - 8,9%, США - 3,3%.

Для сравнения, за время пандемии и финансового кризиса мировой ВВП сократился на 5,9%. В случае эскалации тайваньского конфликта наибольший урон мировой экономике принесет дефицит полупроводников. Секторы, напрямую зависящие от чипов, понесут убытки в размере не менее шести триллионов долларов.

Заводы, производящие компьютеры, смартфоны и другую продукцию с современными чипами, просто остановятся. Сильнее всего пострадает автомобильный сектор, а также производство бытовой и другой техники. Шок в финансовом секторе и новые торговые барьеры станут дополнительным бременем для мировой экономики.

Вторжение России в Украину и поддержка Украины западными странами заставили экспертов поверить в то, что пример Украины послужит сдерживающим фактором для Китая. Однако неудачи России на Украине не изменили риторику Китая.

Так, в октябре 2022 года китайский лидер Си Цзиньпин сделал китайский национализм одним из важнейших пунктов своей внешней политики на фоне растущей конкуренции с США и усиления напряженности на Тайване.

Транснациональные компании начали проявлять "взрывной" интерес к потенциальному кризису на Тайване после вторжения России в Украину, считает Bloomberg. По словам издания, эта тема поднимается в 95% случаев, когда с транснациональными корпорациями проводятся консультации.

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