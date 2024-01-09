Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции и одновременно первым в истории этой страны открытым геем на посту главы правительства.

Во Франции многие считают его назначение началом перетасовки команды президента Макрона после серии политических поражений и перед майскими выборами в Европарламент, на которых может победить националистическая партия Марин Ле Пен.

Разговоры о том, что Эммануэль Макрон может счесть необходимыми изменения состава правительства, идут во Франции как минимум несколько недель — с тех пор как президент лишь ценой серьезных уступок смог провести через парламент важнейший для него закон об иммиграции.