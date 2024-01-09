Конституционный суд приступил к рассмотрению дела о ВНЖ для граждан РФ

Елизавета Кривцова, которая является одним из представителей заявителей, подчеркнула, что сейчас дело находится в суде, так как существуют сомнения в том, что Латвия свободна в формировании своей миграционной политики. Она отметила, что государство должно соблюдать права человека и не имеет права выдворять людей за то, что они не сдали экзамен по государственному языку, особенно если человек прожил в Латвии всю свою жизнь.

Государство должно обеспечить внутреннюю безопасность и в этом нет сомнений, отметила адвокат, но, по ее мнению, выдворение пенсионеров из страны не обеспечивает этой цели, а также не помогает в интеграции этих людей. Кривцова отметила, что государство должно оценивать каждый случай индивидуально.