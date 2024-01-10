Со среды отменены несколько рейсов в направлении Слоки

В связи с влиянием морозов на техническое состояние новых электропоездов и здоровье машинистов Pasažieru vilciens с 10 января по рабочим дням отменил рейс Рига (18:24) - Дубулты (18:59) и рейс Дубулты (19:18) - Рига (19:53), а также ежедневно отменены рейс Рига (20:54) - Слока (21:44) и рейс Слока (22:18) - Рига (23:08).

Ранее сообщалось, что эти рейсы по схожей причине были отменены и во вторник, 9 января.

Как сообщалось, 15 декабря 2023 года PV начало пассажирские перевозки тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы. Однако у поездов были констатированы различные технические повреждения, в том числе как минимум в двух случаях у них разрядились аккумуляторы.

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