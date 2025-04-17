Видео Серьезная авария на Вентспилсском шоссе: новые подробности

Авария произошла в Слампской волости Тукумского края, на автостраде A10. Как ранее сообщили в полиции, мужчина 1985 года рождения управлял автомобилем Fiat с прицепом и при невыясненных обстоятельствах врезался в грузовик DAF, следовавший в том же направлении.

Как узнали журналисты Degpunktā, Fiat Ducato перевозил на прицепе два легковых автомобиля. Он врезался в заднюю часть грузовика. Основной удар пришелся на лобовое стекло, и водителя сильно придавило.

"Врачи Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) оказали помощь одному пострадавшему, который в тяжелом состоянии, но в сознании, с различными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение", - сообщила представитель NMPD Лаура Берзиня.

Как отмечает передача, не исключено, что именно груз, который вез Fiat - два автомобиля плюс сам прицеп, - значительно увеличил тормозной путь машины. Также возможно, что водитель на мгновение отвлекся от дороги.

Видео: Сюжет программы Degpunktā