Видео Серьезная авария на Вентспилсском шоссе: новые подробности

Водитель автомобиля Fiat Ducato, который во вторник, 15 апреля, врезался на Вентспилсском шоссе в грузовик, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Авария произошла в Слампской волости Тукумского края, на автостраде A10. Как ранее сообщили в полиции, мужчина 1985 года рождения управлял автомобилем Fiat с прицепом и при невыясненных обстоятельствах врезался в грузовик DAF, следовавший в том же направлении.
Как узнали журналисты Degpunktā, Fiat Ducato перевозил на прицепе два легковых автомобиля. Он врезался в заднюю часть грузовика. Основной удар пришелся на лобовое стекло, и водителя сильно придавило.
"Врачи Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) оказали помощь одному пострадавшему, который в тяжелом состоянии, но в сознании, с различными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение", - сообщила представитель NMPD Лаура Берзиня.
Как отмечает передача, не исключено, что именно груз, который вез Fiat - два автомобиля плюс сам прицеп, - значительно увеличил тормозной путь машины. Также возможно, что водитель на мгновение отвлекся от дороги.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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