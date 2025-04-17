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Видео Пропажа девятилетнего мальчика в Риге: как ребенок в одиночку смог добраться до Огре?

Мальчик.
Мальчик. Фото: OLEH SLEPCHENKO/Shutterstock

Во вторник, 15 апреля, в Риге и ее окрестностях много часов велись поиски девятилетнего мальчика, который не вернулся домой после уроков в школе, расположенной в центре столицы. Как позднее выяснилось, он, никого не предупредив, решил навестить живущего в Огре отца и самостоятельно проделал этот долгий путь. Программа Degpunktā выяснила подробности случившегося.

Девятилетнего Алекса, живущего с матерью на улице Лачплеша, из средней школы имени Натальи Драудзини часто забирает старший брат. 15 апреля ребенок тоже сказал учителю, что пойдет домой с братом, и около 14:00 покинул учебное заведение, находящееся на улице Бруниниеку. На самом деле он отправился навестить отца: его родители живут не вместе.

Мальчик готовился к путешествию заранее, отмечает передача. Перед этим в школе детям рассказывали, как правильно вести себя, если идешь вдоль проезжей части, поэтому Алекс раздобыл светоотражающий жилет.

"Для учащихся первого и второго классов есть группа продленного дня, которая работает до 17:00, так что после уроков дети остаются в классе, делают домашние задания. Этот ученик ушел самовольно. Учителя рассказали, что еще днем он выглядел беспокойным; воспользовался моментом, когда учительница была занята с другими учениками, сказал, что за ним пришел брат, и самовольно ушел из школы", - рассказала заместитель директора школы Инесе Бароне.

Около 18:00 с руководством школы связалась классный руководитель мальчика, которой мать сообщила, что он не вернулся домой. Учителя призвали родителей Алекса срочно позвонить в правоохранительные органы. После этого начались активные поиски ребенка. В них было задействовано большое число полицейских, а для обследования местности использовались беспилотники.

Неизвестно, по каким улицам шел ребенок, но он направлялся в сторону Огре. Как рассказал потом сам Алекс, сначала он сел на трамвай в Кенгарагс, чтобы оказаться ближе к месту назначения.

В какой-то момент его видели на Даугавпилсском шоссе недалеко от Саласпилса. Полицейские обследовала лес вокруг этого участка трассы, так как не были уверены, что мальчик не свернул с шоссе. А часть пути он проделал на машине: его подвезли совершенно не знакомые ему люди.

Позже сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что мальчика видели на лугу у дороги недалеко от Огре. Офицеры прибыли в указанное место и нашли ребенка целым и невредимым.

Хотя очевидцы активно помогали в поисках Алекса, полиция отмечает, что часть информации была получена с опозданием, что затянуло поиски.

"Особенно в темное время суток, когда вы видите, что по обочине шоссе в одиночестве идет ребенок, мы просим вас вмешаться, остановиться, спросить, куда он идет, потому что может быть по-разному. Может быть, он только что вышел из дома, а может, как в данном случае, ребенок куда-то направляется. Не оставайтесь равнодушными и немедленно сообщите в полицию", - призвали правоохранители.

После случившегося в школе им. Натальи Драудзини сообщили, что планируют изменить порядок, по которому детей отпускают на улицу. Дежурный будет следить за тем, чтобы ребенка действительно кто-то встречал.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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