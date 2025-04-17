Видео Пропажа девятилетнего мальчика в Риге: как ребенок в одиночку смог добраться до Огре?

Неизвестно, по каким улицам шел ребенок, но он направлялся в сторону Огре. Как рассказал потом сам Алекс, сначала он сел на трамвай в Кенгарагс, чтобы оказаться ближе к месту назначения.

В какой-то момент его видели на Даугавпилсском шоссе недалеко от Саласпилса. Полицейские обследовала лес вокруг этого участка трассы, так как не были уверены, что мальчик не свернул с шоссе. А часть пути он проделал на машине: его подвезли совершенно не знакомые ему люди.

Позже сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что мальчика видели на лугу у дороги недалеко от Огре. Офицеры прибыли в указанное место и нашли ребенка целым и невредимым.

Хотя очевидцы активно помогали в поисках Алекса, полиция отмечает, что часть информации была получена с опозданием, что затянуло поиски.

"Особенно в темное время суток, когда вы видите, что по обочине шоссе в одиночестве идет ребенок, мы просим вас вмешаться, остановиться, спросить, куда он идет, потому что может быть по-разному. Может быть, он только что вышел из дома, а может, как в данном случае, ребенок куда-то направляется. Не оставайтесь равнодушными и немедленно сообщите в полицию", - призвали правоохранители.

После случившегося в школе им. Натальи Драудзини сообщили, что планируют изменить порядок, по которому детей отпускают на улицу. Дежурный будет следить за тем, чтобы ребенка действительно кто-то встречал.

Видео: Сюжет программы Degpunktā