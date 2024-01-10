Зеленский в четверг посетит Ригу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду в соцсетях, что находится в Вильнюсе и вскоре посетит и обе другие столицы стран Балтии - Ригу и Таллинн.
Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024
Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.
I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…
"Эстония, Латвия и Литва - надежные друзья и партнеры, которые придерживаются своих принципов. Сегодня прибыл в Вильнюс, а потом отправлюсь в Таллинн и Ригу", - пишет Зеленский.
В Литве у меня будут переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма, а также я встречусь с политиками, СМИ и украинской общиной. В списке обсуждаемых тем - безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в сфере электронных военных действий и дальнейшая координация европейской поддержки.
Но важнее всего - наша благодарность. В бескомпромиссной поддержке Украины с 2014 года и особенно сейчас, во время полномасштабного российского вторжения".
Looking forward to host you in Riga tomorrow, dear Volodymyr 🇱🇻 🤝 🇺🇦 https://t.co/WGXFzTG87w— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 10, 2024
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ждет приезда Зеленского в Ригу.
Встреча Ринкевича и Зеленского состоится в четверг, 11 января. В ходе визита будет обсуждаться двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Латвией и союзниками Украины в борьбе с российской агрессией, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины, отметила канцелярия президента.
It will be an honour to welcome @ZelenskyyUa to Tallinn.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 10, 2024
Estonia believes in Ukraine's victory. For victory we must continue to support Ukraine for as long as necessary and, equally important, as much as necessary. https://t.co/ibKZLeGh8T
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что будет удостоена чести принять Зеленского в Таллинне.
"Эстония верит в победу Украины. Чтобы этого достичь, мы должны продолжать поддерживать Украину столь долго, сколько это будет нужно, и, что не менее важно, в той мере, в какой необходимо", - пишет она.
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