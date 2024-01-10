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Зеленский в четверг посетит Ригу

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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: ROBERTO SCHMIDT/AFP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду в соцсетях, что находится в Вильнюсе и вскоре посетит и обе другие столицы стран Балтии - Ригу и Таллинн.

"Эстония, Латвия и Литва - надежные друзья и партнеры, которые придерживаются своих принципов. Сегодня прибыл в Вильнюс, а потом отправлюсь в Таллинн и Ригу", - пишет Зеленский.

В Литве у меня будут переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма, а также я встречусь с политиками, СМИ и украинской общиной. В списке обсуждаемых тем - безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в сфере электронных военных действий и дальнейшая координация европейской поддержки.

Но важнее всего - наша благодарность. В бескомпромиссной поддержке Украины с 2014 года и особенно сейчас, во время полномасштабного российского вторжения".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ждет приезда Зеленского в Ригу.

Встреча Ринкевича и Зеленского состоится в четверг, 11 января. В ходе визита будет обсуждаться двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Латвией и союзниками Украины в борьбе с российской агрессией, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины, отметила канцелярия президента.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что будет удостоена чести принять Зеленского в Таллинне.

"Эстония верит в победу Украины. Чтобы этого достичь, мы должны продолжать поддерживать Украину столь долго, сколько это будет нужно, и, что не менее важно, в той мере, в какой необходимо", - пишет она.

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