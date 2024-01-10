Зеленский в четверг посетит Ригу

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024

"Эстония, Латвия и Литва - надежные друзья и партнеры, которые придерживаются своих принципов. Сегодня прибыл в Вильнюс, а потом отправлюсь в Таллинн и Ригу", - пишет Зеленский.

В Литве у меня будут переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сейма, а также я встречусь с политиками, СМИ и украинской общиной. В списке обсуждаемых тем - безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в сфере электронных военных действий и дальнейшая координация европейской поддержки.

Но важнее всего - наша благодарность. В бескомпромиссной поддержке Украины с 2014 года и особенно сейчас, во время полномасштабного российского вторжения".