Литва утвердила пакет военной помощи Украине в размере 200 млн евро

"На заседании Госсовета по обороне (ГСО) мы утвердили пакет долгосрочной военной помощи Украине в размере 200 млн евро. В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577, будем обучать украинских военных", - сказал глава государства на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе в среду.

Науседа также заявил, что, по его мнению, необходимо обеспечить непрерывность долгосрочной поддержки Украины со стороны союзников и партнеров.

"Чтобы иметь возможность помочь Украине, вся европейская оборонная промышленность должна работать быстрее - увеличивать обороты и адекватно реагировать на сложную ситуацию в сфере безопасности", - сказал президент.

"Западный мир должен понять, что это не просто борьба Украины - это борьба за мир и свободу всей Европы и всего демократического мира", - добавил он.

Как сообщило в среду Министерство обороны, Литва передаст Украине в 2024 году приобретенные в прошлом году транспортные средства, включая грузовики, пикапы, машины скорой помощи, различные прицепы и погрузчики.

Также будут переданы беспилотные летательные аппараты, системы защиты от БПЛА, системы дистанционного подрыва, боеприпасы, комплекты теплой одежды и различное зимнее снаряжение.

По данным министерства, большая часть последней помощи направлена на нужды формируемой Литвой Коалиции по разминированию Украины и будет включать в себя закупку различного оборудования для разминирования, погрузчиков, грузовиков, а также боеприпасов и сухих пайков. Эта помощь поступит в Украину в 2024-2025 годах.

К концу этого года планируется обучить около 3 тыс. украинских военных и продолжить реабилитацию раненых бойцов.

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