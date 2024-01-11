«Какими бы жуткими они [события в Газе] ни были, это — не агрессивная война между государствами, как между Россией и Украиной», — сказал он газете Ilta Sanomat некоторое время назад.

По поводу петиции пресс-секретарь Yle Йере Нурминен сказал газете Hufvudstadsbladet, что компания следит за ситуацией и обсуждает ее с EBU и другими общественными вещательными компаниями Европы. Кроме того, по его словам, руководство Yle собирается встретиться с авторами петиции.

Европейский вещательный союз в декабре заявил, что конкурс Евровидения проводят вещательные компании, а не правительства, и что израильская компания отвечает всем требованиям к участникам конкурса.

Песенный конкурс Евровидения в этом году пройдет в начале мая в шведском городе Мальмё.

Британию на конкурсе будет представлять поп-певец Олли Александр, и он тоже высказывался против Израиля: поддержал заявление, в котором Израиль обвинялся в геноциде. Представитель властей Израиля на это ответил, что подобные обвинения абсурдны, и обвинил тех, кто составил и подписал заявление, в предвзятости.

В декабре исландская Ассоциация композиторов и поэтов-песенников призвала бойкотировать конкурс Евровидения, пока из него не исключили Израиль.

За три месяца войны в секторе Газа, по данным подконтрольного группировке ХАМАС местного министерства здравоохранения, погибли более 23 тысяч человек.

Война началась после того, как 7 октября ХАМАС и другие исламистские группировки устроили набег на израильские кибуцы и города рядом с сектором Газа, убили около 1200 человек, в основном мирных граждан, а еще около 240 человек взяли в заложники.