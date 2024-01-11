ЕСПЧ признал нарушение прав в деле против Латвии о неустранении неформальной иерархии заключенных

ЕСПЧ констатировал, что в Латвии в период отбывания заявителем наказания в виде лишения свободы как минимум в двух местах заключения, в которые был помещен заявитель, существовала неформальная иерархия заключенных. ЕСПЧ также пришел к выводу, что заявитель в этой системе принадлежал к "низшей касте", но при этом пришел к выводу, что против заявителя со стороны государственных должностных лиц или других заключенных никогда не применялось насилие и он никогда не подвергался угрозе насилия. Однако, поскольку заявитель в достаточной степени обосновал, что принадлежал к "низшей касте", а в местах заключения, где он отбывал наказание, существовала неформальная иерархия, ЕСПЧ пришел к выводу, что единственный вопрос, который должен рассматриваться в деле, это является ли существование неформальной иерархии как таковое нарушением статьи 3 конвенции.