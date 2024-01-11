Противостояние в Красном море: Запад стоит перед непростым выбором

Эту позицию, крайне неприятную для мирового судоходства, с удовольствием воспринимают как в самом Йемене, так и на всем Ближнем Востоке. Популярная в арабских странах точка зрения заключается в том, что США поддерживают военную машину Израиля и препятствуют прекращению огня в Газе — то есть являются частью проблемы.

Неспособность своих собственных правительств остановить бойню в Газе в арабском мире никого не смущает.

Поэтому, хотя в арабских странах сильно недолюбливают и Иран, и хуситов, ни одно правительство (за исключением Бахрейна) не рискует присоединиться к военным действиям против повстанцев, опасаясь реакции собственного населения.

Любая атака под руководством США на ракетные пусковые установки, склады, военно-морские верфи или командно-контрольные центры хуситов, несомненно, будет восприниматься как «американо-израильское нападение на арабскую нацию».

Это будет чревато выходом войны между Израилем и ХАМАС далеко за нынешние границы и вызовет конфликт с Ираном, которого США стремятся избежать.

Саудовская Аравия

Саудовцы находятся в особенно щекотливом положении.

Они пытаются выпутаться из катастрофической гражданской войны в Йемене, к которой они присоединились, нанеся авиаудары по хуситам в 2015 году. С тех пор там погибло около 150 тысяч человек.