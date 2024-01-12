Экзамен по латышскому чаще не сдают граждане России в возрасте 75 лет и старше

В прошлом году языковой тест сдали 11 861 человек. Половина или 54,4% всех сдававших были в возрасте 66-74 лет, а 44,3% - в возрасте 30-65 лет. 1% сдававших тест были старше 75 лет, а 0,3% - в возрасте 16-29 лет.

Большинство сдававших - граждане России в возрасте 16-29 и 30-65 лет, 59% и 61% соответственно. В возрастной группе 66-74 года тест прошла почти половина, или 49%.

В то же время только 18% людей в возрасте 75 лет и старше смогли сдать тест на знание государственного языка. Их результаты по каждому навыку были на один- пять баллов ниже проходного балла.

По четырем навыкам - аудированию, чтению, письму и говорению - для сдачи теста требовалось набрать не менее девяти баллов. Средний балл за аудирование и чтение составил 10 баллов, что является самым высоким показателем во всех возрастных группах. Средний балл за письменную речь составил 6,5.

В 2023 году из 17 865 граждан России, которые должны были сдавать государственный экзамен по иностранному языку, на него зарегистрировались 12 780 человек. Не явились на экзамен 919 человек, или 7% от общего числа зарегистрированных.

С первого раза тест сдали 39%, или 4633 человека. 51%, или 6022 человека, сдавали тест дважды, а 2%, или 232 гражданина России - три и четыре раза. Независимо от количества попыток 46%, или 5494 человека не сдали тест.

В конце 2023 года и начале этого года граждане России продолжали регистрироваться на проверки в январе и феврале. На данный момент на тесты по государственному языку зарегистрировались 130 человек. В то же время, по имеющейся у VISC информации, многие российские граждане в настоящее время посещают курсы по латышскому языку, чтобы по их окончании сдать тест.

Ранее VISC сообщал, что большинство, или 61%, граждан России, зарегистрировавшихся для прохождения теста на знание латышского языка, не смогли сдать его с первого раза.

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