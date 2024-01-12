Пт, 12.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Белгороде остановки общественного транспорта укрепляют бетонными блоками и мешками с песком

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Остановка в Белгороде
Остановка в Белгороде Фото: Telegram/Пепел

В Белгороде остановки общественного транспорта начали обкладывать бетонными блоками и мешками с песком. Фотографии остановок опубликовал местный Telegram-канал "Пепел", пишет "Медуза".

В четверг, 11 января, такие укрепления были замечены на улицах Конева и Королева, сообщил канал.

Мэр города Валентин Демидов накануне сообщил о планах укрепить остановки бетонными блоками и мешками с песком.

По его словам, губернатор Белгородской области поставил задачу защитить от обстрелов все 556 остановок общественного транспорта в городе.

Он отметил, что сначала планируется укрепить стеклянные остановки, которые подвержены разрушениям больше других.

Напомним, в последние недели российский город Белгород, находящийся недалеко от границы с Украиной, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх