В Белгороде остановки общественного транспорта укрепляют бетонными блоками и мешками с песком

В четверг, 11 января, такие укрепления были замечены на улицах Конева и Королева, сообщил канал.

Мэр города Валентин Демидов накануне сообщил о планах укрепить остановки бетонными блоками и мешками с песком.

По его словам, губернатор Белгородской области поставил задачу защитить от обстрелов все 556 остановок общественного транспорта в городе.

Он отметил, что сначала планируется укрепить стеклянные остановки, которые подвержены разрушениям больше других.

Напомним, в последние недели российский город Белгород, находящийся недалеко от границы с Украиной, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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