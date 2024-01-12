В Краславском крае погиб водитель трактора: он пытался выехать со льда на пруду

Авария с погибшим произошла в Латгале в четверг утром. В Андзельской волости Краславского края водитель трактора пытался с покрытого льдом пруда выбраться на землю, но трактор перевернулся, и человек погиб. Полиция еще расследует обстоятельства аварии.

Вчера полиция задержала семь водителей за вождение в нетрезвом состоянии, заведено семь уголовных дел.

Выписано 109 штрафов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а всего полиция составила 323 протокола о нарушении правил дорожного движения.

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