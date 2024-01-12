В Краславском крае погиб водитель трактора: он пытался выехать со льда на пруду

Вчера в Латвии было зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, в авариях один человек погиб и десять получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Авария с погибшим произошла в Латгале в четверг утром. В Андзельской волости Краславского края водитель трактора пытался с покрытого льдом пруда выбраться на землю, но трактор перевернулся, и человек погиб. Полиция еще расследует обстоятельства аварии.
Вчера полиция задержала семь водителей за вождение в нетрезвом состоянии, заведено семь уголовных дел.
Выписано 109 штрафов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а всего полиция составила 323 протокола о нарушении правил дорожного движения.
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