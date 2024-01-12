14-ая церемония вручения ежегодной премии Governors Awards Американской академии кинематографических искусств и наук, собрала всемирно известных актеров, чтобы почтить их вклад в индустрию кино. И конечно же, они блистали на красной дорожке.
Эмили Блант в вечернем платье "Miu Miu"
Марго Робби в вечернем платье от Celine
Флоренс Пью в вечернем платье от Rodarte
Эмма Стоун в вечернем наряде Fendi couture.
Наталия Портман в платье от Schiaparelli.
Розамунд Пайк в вечернем платье от Erdem.
Джулианна Мур в вечернем платье от Valentino.
Клер Фой в вечернем платье Rodarte.
Пенелопа Круз в вечернем платье от Chanel.
Ева Лонгория в вечернем платье Sophie Couture.
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