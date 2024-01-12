14-ая церемония вручения ежегодной премии Governors Awards Американской академии кинематографических искусств и наук, собрала всемирно известных актеров, чтобы почтить их вклад в индустрию кино. И конечно же, они блистали на красной дорожке.

Эмили Блант в вечернем платье "Miu Miu"

Фото: Reuters / Scanpix

Марго Робби в вечернем платье от Celine

Фото: AFP/SCANPIX

Флоренс Пью в вечернем платье от Rodarte 

Фото: AFP/SCANPIX

Эмма Стоун в вечернем наряде Fendi couture.

Фото: AP/Scanpix

Наталия Портман в платье от Schiaparelli.

Фото: AFP/SCANPIX

Розамунд Пайк  в вечернем платье от Erdem.

Фото: Reuters / Scanpix

Джулианна Мур в вечернем платье от Valentino.

Фото: Reuters / Scanpix

Клер Фой в вечернем платье Rodarte. 

Фото: AFP/SCANPIX

Пенелопа Круз в вечернем платье от Chanel.

Фото: AP/Scanpix

Ева Лонгория в вечернем платье Sophie Couture.

Фото: Reuters / Scanpix

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