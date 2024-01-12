"Стереотипный секс-объект". В Британии запретили рекламу Calvin Klein с певицей FKA twigs; она назвала это "двойными стандартами"

Джереми Аллен Уайт Фото: Getty Images

"В свете других рекламных кампаний такого рода, прошлых и нынешних, не могу не отметить, что здесь явно имеет место применение двойных стандартов", — продолжила в своем посте певица.

Таким образом она явно намекнула на рекламу нижнего белья Calvin Klein, в которой снялся Джереми Аллен Уайт, звезда сериалов "Бесстыжие" и "Медведь".

В серии довольно откровенных рекламных плакатов и роликов актер изображен в одних трусах, и многие интернет-пользователи отмечали, что изделия Calvin Klein — последнее, на что люди обращают внимание, когда смотрят на фотографии с Джереми.

Представители ASA рассказали Би-би-си, что получили в связи с этой рекламой три жалобы и сейчас оценивают их содержание, но пока не расследуют возможность того, что плакаты "сексуально объективируют модель".

FKA twigs подчеркнула, что несмотря на запрет рекламного плаката с ее изображением, она гордится своей фотографией.

В ответ на пост певицы представитель ASA заявил, что в решении регулятора "четко объясняется, почему в данном случае реклама нарушила правила". Изображение, по мнению ASA, "безответственно объективировало женщину".

Про закону регулятор имеет право начать расследование после одной единственной поступившей жалобы, однако в более чем 80% случаев дело до этого не доходит.

В свою очередь Calvin Klein заявила, что ведет рекламные кампании такого рода в Великобритании вот уже много лет, а певица FKA twigs — "уверенная в себе и сильная женщина", которая принимала активное участие в создании рекламы и одобрила ее публикацию.

К тому же, добавляют в компании, певица на постере предстает в естественной и непринужденной позе, а все "деликатные" места ее анатомии полностью скрыты.

Фото: BBC

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Фото: BBC