Певица FKA twigs (под этим псевдонимом выступает молодая британская исполнительница Талия Барнетт) назвала запрет на рекламу Calvin Klein с ее участием "двойным стандартом"
"Стереотипный секс-объект". В Британии запретили рекламу Calvin Klein с певицей FKA twigs; она назвала это "двойными стандартами"
Британский регулятор запретил рекламный плакат компании Calvin Klein, на котором певица FKA twigs (под этим псевдонимом выступает молодая исполнительница Талия Барнетт) изображена в одной лишь джинсовой рубашке. По мнению Управления по стандартам рекламы (ASA), постер может оскорбить людей, поскольку объективирует женщин. Но сама певица с такой оценкой не согласилась.
ASA сообщил, что получил от жителей страны несколько жалоб и заключил, что на плакате FKA twigs предстает как "стереотипный сексуальный объект".
По мнению ASA, обнаженная половина ягодиц певицы и часть груди "заставляют зрителя сосредоточить внимание на теле модели, а не на одежде, которую рекламирует компания".
Рекламный плакат сопровождал известный слоган "Calvins or nothing" (то есть "кальвины или ничего").
В ответ на решение регулятора FKA twigs разместила в своем инстаграме вызвавшую возражения фотографию и написала: "Я здесь не вижу никакого "стереотипного сексуального объекта", как они меня окрестили. Я вижу прекрасную, сильную, небелую женщину, чье невероятное тело сумело побороть такую боль, которую вы даже не можете себе представить".
"В свете других рекламных кампаний такого рода, прошлых и нынешних, не могу не отметить, что здесь явно имеет место применение двойных стандартов", — продолжила в своем посте певица.
Таким образом она явно намекнула на рекламу нижнего белья Calvin Klein, в которой снялся Джереми Аллен Уайт, звезда сериалов "Бесстыжие" и "Медведь".
В серии довольно откровенных рекламных плакатов и роликов актер изображен в одних трусах, и многие интернет-пользователи отмечали, что изделия Calvin Klein — последнее, на что люди обращают внимание, когда смотрят на фотографии с Джереми.
Представители ASA рассказали Би-би-си, что получили в связи с этой рекламой три жалобы и сейчас оценивают их содержание, но пока не расследуют возможность того, что плакаты "сексуально объективируют модель".
FKA twigs подчеркнула, что несмотря на запрет рекламного плаката с ее изображением, она гордится своей фотографией.
В ответ на пост певицы представитель ASA заявил, что в решении регулятора "четко объясняется, почему в данном случае реклама нарушила правила". Изображение, по мнению ASA, "безответственно объективировало женщину".
Про закону регулятор имеет право начать расследование после одной единственной поступившей жалобы, однако в более чем 80% случаев дело до этого не доходит.
В свою очередь Calvin Klein заявила, что ведет рекламные кампании такого рода в Великобритании вот уже много лет, а певица FKA twigs — "уверенная в себе и сильная женщина", которая принимала активное участие в создании рекламы и одобрила ее публикацию.
К тому же, добавляют в компании, певица на постере предстает в естественной и непринужденной позе, а все "деликатные" места ее анатомии полностью скрыты.
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