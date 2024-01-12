Российский Минюст по заведенной им традиции в пятницу вечером пополнил список «иноагентов», и на этот раз в него попал писатель Акунин, несколько ранее уже названный властями страны террористом и экстремистом.
Вместе с Борисом Акуниным в реестр «иноагентов» попали администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, муниципальный депутат из Йошкар-Олы Антон Соколов и журналист Александр Минкин — многолетний обозреватель газеты «Московский комсомолец», заслуживший неоднозначную репутацию своими «Письмами президенту» (авторские колонки в газете, а позднее одноименная книга), и издание «Холод», о котором в пресс-релизе Минюста говорится, среди прочего, что его главный редактор уже включен в реестр «иноагентов».
«Моя страна оккупирована врагом»
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) уехал из России еще в 2014 году, после аннексии Крыма, и уже тогда нелестно отзывался о российских властях.
«У меня возникло твердое ощущение, что моя страна оккупирована врагом. Все, что мне в жизни было всегда враждебно, все, что мне было ненавистно, оно сейчас правит бал. Шовинизм, ксенофобия, агрессивное вранье, нетерпимость к инакомыслию, это все сейчас заполонило все пространство вокруг», — рассказывал он в интервью Би-би-си.
А после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Акунин заявил о начале новой, страшной эпохи: «Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну — и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум — и ошибся. Победило безумие».
В марте того же года Акунин вместе с другими противниками путинского режима основал общественную организацию «Настоящая Россия».
В середине декабря прошлого года книги Акунина сняли с продажи в крупнейшей сети книжных магазинов в России «Читай-город — Буквоед», издательство АСТ заявило о приостановке «распространения» книг писателя.
В качестве причины таких решений в АСТ и «Читай-городе» назвали публичные заявления писателя, «которые вызвали широкий общественный резонанс». Судя по всему, речь шла о разговоре писателя с прокремлевскими пранкерами Лексусом и Вованом, в ходе которого Акунин выражал готовность оказывать поддержку Украине.
На прошлой неделе Следственный комитет России сообщил, что против писателя, открыто выступившего против российского вторжения в Украину, завели уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — о «военных фейках» и «оправдании терроризма». Росфинмониторинг внес писателя в «перечень террористов и экстремистов».
Андрей Куршин и его нетипичный Z-канал
Андрей Куршин — администратор телеграм-канала Moscow Calling. Осенью прошлого года он был отправлен под домашний арест за «фейки» о российской армии.
В пресс-релизе Минюста говорится, что Куршин «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ».
До ареста в 2023 году Куршин работал инженером в АО «РИФ», которое выпускает программное обеспечение для различных видов вооружения. Выпускник МАИ, в 2014 году он в качестве «добровольца» воевал в Донбассе. В 2021 году в интервью порталу «Военный обозреватель» он рассказывал, что был командиром взвода артиллерийской разведки, использовавшего беспилотники. Телеграм-канал Moscow Calling Андрея Куршина назван по его позывному «Москва», который он использовал во время участия в боевых действиях на стороне самопровозглашенной ДНР.
Несмотря на это, телеграм-канал Moscow Calling нельзя назвать типичным «Z-каналом». Moscow Calling, у которого сейчас более 65 тысяч подписчиков, публикует новости и аналитические заметки, касающиеся российского вторжения в Украину. При этом в постах канала критикуются и разбираются ошибки как российского военного командования, так и украинского.
Весной прошлого года Moscow Calling оказался одним из немногих «патриотических» телеграм-каналов, где говорилось о реальности преступлений в Буче. Куршин также отмечал в канале, с его точки зрения, промахи как украинской стороны, так и российских военных в ходе боевых действий на территории Украины.