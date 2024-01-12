А после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Акунин заявил о начале новой, страшной эпохи: «Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну — и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум — и ошибся. Победило безумие».

В марте того же года Акунин вместе с другими противниками путинского режима основал общественную организацию «Настоящая Россия».

В середине декабря прошлого года книги Акунина сняли с продажи в крупнейшей сети книжных магазинов в России «Читай-город — Буквоед», издательство АСТ заявило о приостановке «распространения» книг писателя.

В качестве причины таких решений в АСТ и «Читай-городе» назвали публичные заявления писателя, «которые вызвали широкий общественный резонанс». Судя по всему, речь шла о разговоре писателя с прокремлевскими пранкерами Лексусом и Вованом, в ходе которого Акунин выражал готовность оказывать поддержку Украине.

На прошлой неделе Следственный комитет России сообщил, что против писателя, открыто выступившего против российского вторжения в Украину, завели уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — о «военных фейках» и «оправдании терроризма». Росфинмониторинг внес писателя в «перечень террористов и экстремистов».

Андрей Куршин и его нетипичный Z-канал

Андрей Куршин — администратор телеграм-канала Moscow Calling. Осенью прошлого года он был отправлен под домашний арест за «фейки» о российской армии.