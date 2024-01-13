Фото, видео ⟩ На складе компании Wildberries в Петербурге произошел пожар на площади 70 000 кв. м

Утром в субботу, 13 января, на складе крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries в Санкт-Петербурге произошел пожар, охвативший площадь 70 000 квадратных метров.
Российские СМИ сообщают, что одна из версий пожара - поджог. По другим данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
Видео: Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге
Сообщается, что пожарная сигналицзация на складе была отключена, так как до этого несколько раз срабатывала ложно.
РБК напоминает, что вечером 10 января у здания произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами был госпитализирован 33-летний гражданин Азербайджана - сотрудник Wildberries. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе два дня проводились рейды силовиков.
The warehouse of a large online store Wildberries is on fire in St. Petersburg. The area of the fire is 70 thousand square meters, the Russian Emergencies Ministry said— NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2024
Russian media report that the damage from the fire may amount to 10-11 billion rubles (approximately 126… pic.twitter.com/Qnz7IgkHN2
В МЧС России в субботу подтвердили, что пострадавших в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга нет.
В тушении пожара, охватившего в общей сложности площадь в 70 тысяч квадратных метров, приняли участие 286 человек и 57 технических единиц. В субботу утром пожар был локализован, работы по тушению продолжаются.
Позднее в Госстройнадзоре РФ подтвердили, что склад работал незаконно - в 2022 году зданию выдали заключение о соответствии, но после этого сертификацию не проводили.
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