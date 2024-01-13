Фото, видео ⟩ На складе компании Wildberries в Петербурге произошел пожар на площади 70 000 кв. м

Российские СМИ сообщают, что одна из версий пожара - поджог. По другим данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Видео: Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге

Сообщается, что пожарная сигналицзация на складе была отключена, так как до этого несколько раз срабатывала ложно.

РБК напоминает, что вечером 10 января у здания произошла массовая драка между мигрантами. В результате с колото-резаными ранами был госпитализирован 33-летний гражданин Азербайджана - сотрудник Wildberries. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе два дня проводились рейды силовиков.

The warehouse of a large online store Wildberries is on fire in St. Petersburg. The area of the fire is 70 thousand square meters, the Russian Emergencies Ministry said



Russian media report that the damage from the fire may amount to 10-11 billion rubles (approximately 126… pic.twitter.com/Qnz7IgkHN2 — NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2024

В МЧС России в субботу подтвердили, что пострадавших в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга нет.

В тушении пожара, охватившего в общей сложности площадь в 70 тысяч квадратных метров, приняли участие 286 человек и 57 технических единиц. В субботу утром пожар был локализован, работы по тушению продолжаются.

Позднее в Госстройнадзоре РФ подтвердили, что склад работал незаконно - в 2022 году зданию выдали заключение о соответствии, но после этого сертификацию не проводили.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!