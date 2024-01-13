Потепление и мокрый снег: синоптики о погоде в воскресенье

В западной части Латвии умеренный южный, юго-восточный ветер утром сменится западным. С приходом более теплых воздушных масс снег превратится в мокрый снег или дождь. На дорогах местами будет скользко.

В воскресенье температура составит от +2 до -3 градусов, а на востоке днем будет не теплее -4...-9 градусов.

В Риге день будет облачным, временами ожидается снег. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется до -3...-4 градусов.

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