Суд отменил штраф NEPLP против LTV за информацию об эффективности вакцин

В 2021 году передача "Запрещенный прием" провела эксперимент и проверила антитела после второй вакцины Pfizer и первой вакцины AstraZeneca. Gulbja laboratorija пришла к выводу, что после вакцины AstraZeneca антител меньше. В ходе эксперимента тест на антитела прошли 25 человек.

NEPLP посчитал, что программа не обеспечила точность и нейтральность информации, но суд теперь постановил, что закон не был нарушен.

В решении говорится, что LTV не нарушило правовые нормы, которые должно было соблюдать, и выполнило обязательство по предоставлению нейтральной и точной информации. Информация, представленная в программе, была правдивой и настолько точной и нейтральной, насколько это было возможно на тот момент.

Решение NEPLP о наложении на LTV штрафа в размере 4000 евро отменено.

Председатель правления LTV Ивар Приеде считает, что решение по этому делу станет важным прецедентом для судебной практики в отношении СМИ.

"Недопустимо, чтобы СМИ несли ответственность за выражение неприятного мнения или использование необычных журналистских методов", - говорит Приеде.

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