Какие самые популярные имена новорожденных в 2023 году?

На своей странице в Facebook Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) опубликовало список самых популярных имен мальчиков и девочек, родившихся в 2023 году.
Чаще всего детей называли Оливер и Эмилия.
В ТОП-10 имен мальчиков, рожденных в Латвии, вошли Оливер (150), Марк (143), Роберт (125), Екаб (116), Густав (101), Эмиль (100), Ричард (99), Адриан (96), Теодор (90), Маркус (90).
В ТОП-10 имен девочек вошли Эмилия (184), София (166), Амелия (164), Алиса (133), Анна (126), Эмма (125), Марта (108), Паула (93), Эстер (83), Дарта (82).
В 2022 году мальчиков чаще всего называли Марк (178), а девочек - София (205).
А в 2021 году лидеры были такими же, как и в 2023-м: Оливер и Эмилия.
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