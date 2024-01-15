Какие самые популярные имена новорожденных в 2023 году?

Чаще всего детей называли Оливер и Эмилия.



В ТОП-10 имен мальчиков, рожденных в Латвии, вошли Оливер (150), Марк (143), Роберт (125), Екаб (116), Густав (101), Эмиль (100), Ричард (99), Адриан (96), Теодор (90), Маркус (90).

В ТОП-10 имен девочек вошли Эмилия (184), София (166), Амелия (164), Алиса (133), Анна (126), Эмма (125), Марта (108), Паула (93), Эстер (83), Дарта (82).





В 2022 году мальчиков чаще всего называли Марк (178), а девочек - София (205).

А в 2021 году лидеры были такими же, как и в 2023-м: Оливер и Эмилия.

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