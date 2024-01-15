Лидерами "Прогрессивных" на выборах в Европарламент станут Пинто и Стакис

Лидерами партии "Прогрессивные" на выборах в Европейский парламент станут кандидат от партии на прошедших президентских выборах, эксперт по общественному управлению Элина Пинто и бывший мэр Риги Мартиньш Стакис.
Пинто баллотировалась в президенты как беспартийная, но вскоре после этого официально присоединилась к "Прогрессивным" и команде руководства партийной думы. Стакис был принят в партию на прошлой неделе, а в политику он вошел через "Движение "За!"".
Политическая сила отмечает, что список кандидатов стал результатом голосования правления и членов партии и при его формировании учитывался профессиональный опыт кандидатов, их гражданская активность, знания о Европарламенте, а также ранее проделанная работа по поддержке политических целей партии.
В список "Прогрессивных" войдут 18 политиков, в том числе сопредседатель партии, депутат Рижской думы Юстине Пантелеева, специалист по социальной интеграции Марис Гравис, эксперт по миграции и интеграции Агнесе Лаце, предприниматель Гиртс Дубкевич и другие.
"В последние годы мы наблюдаем растущую поддержку крайне правых политиков, которые вместо того, чтобы пытаться преодолеть серьезные проблемы, такие как климатический кризис или высокое социальное неравенство, провозглашают упрощенные установки, чтобы построить свой политический капитал за счет ненависти", - заявил на пресс-конференции сопредседатель партии Андрис Шуваев, добавив, что явка избирателей на выборы в Европарламент обычно невысока, однако по мере роста международной напряженности, возможно, жители Латвии решат более активно идти на выборы.
Лидер списка Элина Пинто заявила, что программа "Прогрессивных" основана на трёх основных ценностях - процветании, безопасности и принадлежности. "Мы будем выступать за то, чтобы Латвия была защищена не только от военных угроз, но и чтобы каждый человек был защищен от бедности, зависимости от энергетических ресурсов, чтобы каждый был защищен от вредных пестицидов, природных катаклизмов, вызванных изменением климата, или несправедливости из-за своей идентичности", - сказала политик.
Стакис, комментируя свою мотивацию баллотироваться на выборах в Европарламент, заявил, что очень важно добиться высокой явки избирателей, чтобы из Латвии в Европарламент не прошли агенты российского влияния или "разрушители ЕС типа Орбана".
Выборы в Европарламент в Латвии пройдут 8 июня.
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