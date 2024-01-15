Лидерами "Прогрессивных" на выборах в Европарламент станут Пинто и Стакис

Лидер списка Элина Пинто заявила, что программа "Прогрессивных" основана на трёх основных ценностях - процветании, безопасности и принадлежности. "Мы будем выступать за то, чтобы Латвия была защищена не только от военных угроз, но и чтобы каждый человек был защищен от бедности, зависимости от энергетических ресурсов, чтобы каждый был защищен от вредных пестицидов, природных катаклизмов, вызванных изменением климата, или несправедливости из-за своей идентичности", - сказала политик.