СМИ: Концерт Максима Галкина в Таиланде отменен

Об этом пишет подконтрольное Кремлю новостное агентство ТАСС со ссылкой на источник в местной развлекательной индустрии.

В афише на официальном сайте артиста сейчас отмечены только ближайшие выступления на Бали (27 января), в Брисбене (30 января), Сиднее (1 февраля), Мельбурне (4 февраля), а дальше – гастроли в Баку (9 февраля), после чего, до середины марта, будет турне по странам Балтии.

Артист планировал выступить в Паттайе 24 января и на Пхукете 25 января. Но, как пишут СМИ, со ссылкой на некого анонимного собеседника ТАСС, выступления артиста отменили, поскольку "власти Таиланда жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены".

Это уже не первые неприятности популярного комика, который не боится резко высказываться против войны в Украине. Осенью прошлого года, по "техническим причинам", были отменены концерты актера в Астане и Алматы.

С аналогичными проблемами столкнулся его коллега – российский комик и "иноагент" Руслан Белый, также выступающий против агрессии России в Украине. Как пишет российское издание "Вот Так" со ссылкой на подкаст артиста, недавно были отменены два его выступления в Таиланде. Также ему отменили концерты на Бали. Сам Руслан Белый связывает эти события со своим статусом "иноагента" и антивоенной позицией. И говорит, что по похожему сценарию срывают концерты неугодных и в России.

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