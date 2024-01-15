Фото ⟩ В Израиле преступник напал на людей с ножом, а потом врезался в пешеходов на машине

В понедельник, 15 января, в израильском городе Раанана произошло нападение на мирных жителей, в результате которого пострадали не менее 19 человек - преступник сначала напал на людей с ножом, а затем угнал автомобиль и наехал на пешеходов, сообщает местное издание Haaretz, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.