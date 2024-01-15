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Фото ⟩ В Израиле преступник напал на людей с ножом, а потом врезался в пешеходов на машине

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

В понедельник, 15 января, в израильском городе Раанана произошло нападение на мирных жителей, в результате которого пострадали не менее 19 человек - преступник сначала напал на людей с ножом, а затем угнал автомобиль и наехал на пешеходов, сообщает местное издание Haaretz, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из очевидцев, вооруженный ножом преступник ранил трех человек, после чего угнал автомобиль и совершил наезд на пешеходов.

В израильской полиции заявили, что преступник, последовательно угнал три автомобиля.

Нападение совершил палестинец из Хеврона. Он уже задержан. Мотивы нападения пока неизвестны.

Галерея: Преступник напал на людей с ножом в Израиле

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