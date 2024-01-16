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Иран атаковал объекты около американского консульства в Ираке

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Иранская ракета Fateh-110. Иллюстративное фото
Иранская ракета Fateh-110. Иллюстративное фото Фото: Vahid Reza Alaei/AP

В ночь на вторник, 16 января, Иран нанес удары по восьми объектам возле американского консульства в городе Эрбиль - это административный центр Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака.

Telegram-канал "Медуза" со ссылкой на агентство Reuters сообщает, что взрывы были слышны в 40 километрах от Эрбиля - недалеко от американского консульства и жилых домов. Из-за обстрелов прекратил работу местный аэропорт.

По заявлениям иранских СМИ, удар был нанесен баллистическими ракетами по "шпионскому центру" и "собраниям антииранских террористических групп".

По данным ABC News, погибли четыре человека, среди них нет американских граждан.

Агентство Reuters также сообщает, что объекты и граждане США не пострадали в результате ракетного удара по Эрбилю.

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