Разгружаемся после праздников: растительные фрикадельки в томатном соусе по-гречески

После праздников многие стремятся употреблять более легкую пищу. Делимся рецептом вкусных и легких овощных фрикаделек.
В январе все больше людей решают в течение месяца питаться только растительной пищей, присоединяясь к так называемому челленджу Vegenuary (Веганский январь). Бытует ошибочное мнение, что веганские продукты менее доступны, а блюда из них более сложны в приготовлении. Руководитель отдела продуктов питания IKEA Олег Сорочин доказывает обратное, делясь простым рецептом растительного блюда, которое можно приготовить в домашних условиях.
Одним из препятствий, почему люди не решаются выбрать растительную пищу, часто является сложность приготовления. Однако руководитель отдела продуктов питания IKEA отмечает, что существуют варианты питательных замороженных растительных продуктов, которые могут стать отличным подспорьем в напряженной повседневной жизни. Например, фрикадельки на растительной основе.
"Большие изменения начинаются с маленьких шагов, а данном случае – с продуктов питания, и мы считаем, что еда должна быть полезной во всех смыслах: и для людей, и для планеты. Для того чтобы сделать шаг к более здоровому образу жизни, не требуется кардинальных изменений. Например, альтернативой традиционным фрикаделькам могут стать растительные фрикадельки, которые по вкусу напоминают мясо и могут использоваться в супах, рагу, пасте и всех тех же блюдах, где мы используем традиционные фрикадельки", – говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Олег Сорочин.
Он делится рецептом простого блюда, которое можно легко приготовить, используя только растительные ингредиенты.
Ингредиенты:
- Растительные фрикадельки
Томатный соус
- 500 г измельченных помидоров
- 100 мл воды
- 1 измельченный зубчик чеснока
- 0,5 ч. л. нектара агавы или кленового сиропа
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. сушеного орегано
- 0,5 ч. л. черного перца
Запеченный картофель
- 1 кг мелкого картофеля
- 2 ст. л. рапсового масла
- 1 щепотка соли
Дзадзики
- 300 мл густого растительного йогурта
- ½ огурца
- 1 измельченный зубчик чеснока
- 1 ст. л. оливкового масла
- 0,5 ч. л. соли
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 225 ℃.
- Смешайте все ингредиенты для томатного соуса. Дайте ему настояться при комнатной температуре, пока не приготовятся растительные фрикадельки.
- Обжарьте фрикадельки без мяса на сковороде с небольшим количеством масла до приятного коричневого цвета. Полейте готовые фрикадельки томатным соусом и тушите 10 минут. При необходимости добавьте воды.
- Когда духовка разогреется до нужной температуры, выложите картофель в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом, посолите и перемешайте. Запекайте 25 минут или пока картофель не станет мягким и не приобретет золотистую хрустящую корочку.
- Пока готовится картофель, приготовьте дзадзики: натрите огурец на терке и отожмите сок. Смешайте огурец, йогурт, чеснок и соль и полейте оливковым маслом.
- Когда все готово, подавайте растительные фрикадельки с запеченным картофелем, дзадзики и зеленым салатом.
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