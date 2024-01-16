Разгружаемся после праздников: растительные фрикадельки в томатном соусе по-гречески

В январе все больше людей решают в течение месяца питаться только растительной пищей, присоединяясь к так называемому челленджу Vegenuary (Веганский январь). Бытует ошибочное мнение, что веганские продукты менее доступны, а блюда из них более сложны в приготовлении. Руководитель отдела продуктов питания IKEA Олег Сорочин доказывает обратное, делясь простым рецептом растительного блюда, которое можно приготовить в домашних условиях. Одним из препятствий, почему люди не решаются выбрать растительную пищу, часто является сложность приготовления. Однако руководитель отдела продуктов питания IKEA отмечает, что существуют варианты питательных замороженных растительных продуктов, которые могут стать отличным подспорьем в напряженной повседневной жизни. Например, фрикадельки на растительной основе.

"Большие изменения начинаются с маленьких шагов, а данном случае – с продуктов питания, и мы считаем, что еда должна быть полезной во всех смыслах: и для людей, и для планеты. Для того чтобы сделать шаг к более здоровому образу жизни, не требуется кардинальных изменений. Например, альтернативой традиционным фрикаделькам могут стать растительные фрикадельки, которые по вкусу напоминают мясо и могут использоваться в супах, рагу, пасте и всех тех же блюдах, где мы используем традиционные фрикадельки", – говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Олег Сорочин.