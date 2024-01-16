Как Раймонд Паулс отметил 88-летие?

Маэстро свой день рождения провел концертируя, но перед этим руководитель Радиотеатра Мара Эглите организовала приятную встречу в Доме Латвийского радио с желающими поздравить виновника торжества.

Как пишет Kas Jauns, Раймонд Паулс пришел со своим угощением - с тортом, в центре которого красовалась надпись: Vīrietim labākos gados (его Маэстро накануне вручила Анда Задовска, руководитель музыкального дома Daile, после концерта накануне), и клубникой, которую он после выступления получил вместо цветов от бывшего госконтролера Ингуны Судрабы.

Маэстро тоже попробовал торт и запил его кофе без сахара.

Телефон Маэстро весь день разрывался - первыми его поздравили поэт Янис Петерс, а также легенда эстрады Маргарита Вилцане, всемирно известная оперная певица Элина Гаранча, певица Анце Краузе, актер Яков Рафальсон и многие другие.

От коллег он получил в подарок белую рубашку, галстук и три пары носков, а также специальные подтяжки с изображением клавиш фортепиано.

Напомним, время от времени ходят слухи о том, что Раймонд Паулс немного устал от работы, но он также бесчисленное количество раз говорил, что пребывание на сцене - это как хороший наркотик.

В большом интервью TVNET+ Маэстро также говорил о своем последнем концерте.

Интервью целиком читайте в TVNET+.

Больше о праздновании 88-летия Раймонда Паулса - в новом номере Kas Jauns.

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