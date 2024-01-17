Видео ⟩ Во вторник в Риге из-за снегопада произошло много аварий

Уже сообщалось, что в понедельник, 15 января, в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 17 человек, сообщили в Государственной полиции.

За последние сутки в стране зарегистрировано 169 дорожно-транспортных происшествий, в 11 из которых пострадали люди. В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист.

В понедельник за различные нарушения правил дорожного движения был составлен 341 протокол, из которых почти каждый четвертый был связан с превышением скорости.

Между тем в понедельник были пойманы семь нетрезвых водителей. Все они находились под воздействием не менее 1,5 промилле алкоголя в крови, что привело не только к возбуждению уголовного дела, но и к конфискации транспортного средства или необходимости выплатить стоимость автомобиля.

Видео: Сюжет программы LTV

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