После видео в рижской пекарне курьеру Wolt предложили новую работу

11 декабря во французской пекарне на Бривибас посетитель запечатлел, как работник службы доставки Wolt виртуозно играет на пианино, и разместил это видео в соцсети. Милый ролик тут же стал вирусным. И талант мужчины не остался незамеченным.

Как пишет RUS.LSM, виртуозного музыканта зовут Хасан Азларов, пару лет назад он приехал в Латвию из Узбекистана, чтобы поступить в вуз. Сыграл он произведение Фридерика Шопена "Весенний вальс".



На родине Хасан 12 лет учился в музыкальной школе, а потом - в Ташкентском государственном театральном институте на факультете телевидения и кинорежиссуры. В Риге же он продолжил образование в магистратуре, поступив в ISMA на программу бизнес-менеджмента, а в свободное время подрабатывал курьером.

Если в ресторанах, где он забирал заказ, был рояль, Хасан играл: и чтобы самому не забывать навыки, и чтобы зрителей порадовать.



После того как о его таланте узнала вся Латвия, Хасана пригласили на работу в ресторан в Старой Риге, где он будет играть.



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