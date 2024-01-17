Башкирского активиста приговорили к четырем годам колонии. У здания суда идут стычки протестующих с силовиками

В экспертизе, сделанной после жалобы Хабирова, (есть в распоряжении Би-би-си) говорится, что в выступлении Алсынова негативно оценивается группа лиц — «армяне». После возбуждения дела была проведена еще одна экспертиза, согласно которой негативно оцениваются активистом уже две группы, — «армяне» и «жители Кавказа или Средней Азии».

Сам он объяснял, что имел в виду, так: «Например, армяне могут уехать в свои родные края, упоминал и татар, и русских, но я не говорил о том, что они не вправе жить и работать в Башкортостане… не обвинял представителей этих народов ни в чем, никаких уничижительных слов в их адрес не высказывал».

Адвокат Алсынова Ильнур Суюндюков в разговоре с Би-би-си пояснил, что активист упомянул армян в своем выступлении, так как бенефициарами компании, собиравшейся начать разработку в селе, были некие люди с армянскими фамилиями.

«Месть за Куштау»

Сторонники активиста считают, что уголовное дело против него — «месть за Куштау», писали «Идель.Реалии». Алсынов действительно был одним из защитников горы Куштау от разработки для производства соды.