Венгрию лишат права голоса в ЕС? Почему Европарламент "за"

"Евросоюз выглядит слабым из-за действий Орбана"

Немецкий евродепутат от "зеленых" Терри Райнтке (Terry Reintke) считает, что ЕС, продемонстрировавший способность объединяться во время пандемии и в поддержке Украины, "со стороны для многих выглядит слабым, и все это из-за одного человека, который делает все, что вздумается, чтобы получить все, что хочет". "Этот человек - Виктор Орбан, атакующий меньшинства, разрушающий свободу слова, судебную систему, ослабляющий Европу, влияя на ее способность действовать в поддержку Украины", - отметила Райнтке.

По ее словам, пока Украина борется и за свободу граждан ЕС, "слуга Путина сидит у нас за столом в Европейском совете, блокируя нашу поддержку Украине на этом решающем этапе". Политик призвала не придумывать сложных юридических конструкций, чтобы принять решение о финансовой помощи Украине без голоса Венгрии, а выбрать "более простой путь - действовать в соответствии с седьмой статьей" договора ЕС.

Еврокомиссия не должна финансово вознаграждать Виктора Орбана, "лучшего друга Путина в ЕС", за "разрушение демократии", заявила представитель группы "левых", евродепутат из Швеции Малин Бйорк. Отдельно она обратилась к министру иностранных дел Бельгии Хадже Лабиб, принявшей участие в дебатах как представитель председательствующей в ЕС страны. Бйорк призвала Бельгию сделать все возможное, чтобы не допустить к председательству в ЕС Венгрию, которая должна взять на себя эту функцию с 1 июля 2024 года.

Против наказания венгерской власти за нарушение принципов демократии и злоупотребления правом вето при принятии важных внешнеполитических решений выступили группа консерваторов, ультраправая партия "Идентичность и демократия" (ИД) и внефракционные евродепутаты. Так, польский консерватор Рышард Чарнецкий призвал уважать право Венгрии свободно принимать решения в интересах собственных граждан и назвал призывы лишить Будапешт права голоса ЕС "политически мотивированной инициативой". А внефракционный венгерский депутат Болаш Хидвеги заявил, что "забирать право голоса за то, что ты с кем-то не согласен, - диктаторство". Резолюцию "Ситуация в Венгрии и замороженные фонды ЕС" вынесут на всеобщее голосование Европарламента в четверг, 18 января.

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