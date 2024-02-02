Екатерина Берга о работе учителя русского языка в Латвии, своем блоге и книжном клубе

"Если ты хочешь работать, работа всегда придет. А что касается последних политических изменений и позиции русского языка в мире - да, его популярность сократилась. Если раньше на Dualingo (платформа для изучения языка. - Прим. ред.) он был третьим или пятым по степени изучаемости, то сейчас он где-то там в середине, после 15-го. Я думаю, что совсем он никуда не денется, не уйдет, это 100%. Потому что только половина русскоязычных живет в России. Вторая половина живет по всему миру. Для многих это все равно инструмент, который они используют для коммуникации между собой или за границей. Я знаю, что многие из Латвии ездят в Литву или Эстонию, они там говорят по-русски. И эта монополия, что это язык якобы одной страны, я думаю, это немного неправильная позиция", - уверена педагог.