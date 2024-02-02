Екатерина Берга о работе учителя русского языка в Латвии, своем блоге и книжном клубе

Сейчас Екатерина Берга - учитель русского языка в Латвии. Вероятно, один из самых известных как минимум на просторах социальных сетей. "Быть учителем - это нормально", - так она формулирует миссию своего блога. А еще она основала самый крупный книжный клуб в Латвии. Говорит, что участники клуба раскупили книгу на русском языке "Молоко матери" латвийской писательницы Норы Икстены и сейчас ее в Риге просто не достать.
Поговорили с Екатериной Бергой об эмиграции, русском языке, образовании и, конечно, же книгах.
Она родилась в России, вышла замуж за латыша, переехала за ним в Великобританию, но четыре года назад жизнь привела ее на родину мужа - в Латвию...
Два переезда за короткое время сподвигли ее начать вести свой блог про эмиграцию. После переезда филолог с магистерским образованием стала преподавать русский язык в Латвии. Постепенно блог начал расти и превратился в серьезный проект. Сейчас у него более 10 тысяч подписчиков. В блоге Екатерина рассказывает о профессии учителя, русском языке, литературе и своем книжном клубе.
"Цель блога очень простая. Я себя позиционирую, конечно, как учитель русского языка, потому что я преподаю русский язык. Я также себя позиционирую как учитель литературы, потому что литература мне всегда нравилась больше. Я сейчас могу больше продвигать эту литературную тему. Я просто очень счастлива, что я могу говорить о литературе. Я вижу, что люди вовлекаются и им интересно", - говорит она.
Сейчас Екатерина преподает русский язык в частной школе.
"Я уже 13 лет преподаю. Это была моя работа до переезда, это была моя работа в Великобритании и теперь в Латвии. Я просто продолжаю делать то, что я всегда делала", - делится она.
Другая страна, необычный язык и местные традиции сразу полюбились Екатерине, хотя и латышский язык, и местная культура сильно отличались от привычного ей.
"Язык здесь абсолютно другой и совсем другая культура. Несмотря на тесную историю, историческую связь с Россией, это абсолютно другое государство со своими классными традициями, например, такими, как Лиго. Это то, чего в России, допустим, нет. Мы не праздновали этот праздник.
А теперь мне кажется, что, даже если мы когда-нибудь уедем из Латвии, мы все равно будем праздновать Лиго", - смеется она.
"Регион накладывает свой отпечаток. Неважно, где живут люди, в каком регионе они говорят на русском языке. Это может быть Беларусь, Россия, Украина. Здесь, несомненно, язык и люди отличаются. И я думаю, что менталитет такой балтийский, назовем его так, он имеет место быть. Вы более спокойные, уравновешенные, я бы сказала, вежливые. Если есть какие-то внутренние проблемы, какие-то эмоции, то эти эмоции не выносятся публично. И я думаю, что это такая ваша особенность", - подмечает Екатерина особенности местного менталитета.
"Я сразу выучила слова labdien и paldies"
Екатерина переехала в Латвию 4 года назад, за это время она активно изучала латышский язык и сейчас неплохо им владеет, но так было не всегда.
"Когда я только переехала, я не говорила по-латышски, но я сразу выучила слова labdien и paldies, и это уже мне помогло в дальнейшем. Я могла продолжить какую-то фразу на русском, когда не понимала что-то. Я оказывалась в миллионах ситуаций, когда ничего не понимала, но это всегда к тебе меняет отношение. Для тех, кто переехал:
если вы выучили 10 фраз по-латышски, это к вам меняет отношение сразу. Я понимаю, что никто не должен со мной говорить по-русски. Когда я это понимаю, у меня есть еще как минимум два варианта - это латышский или английский.
Я очень хорошо говорю по-английски", - объясняет она.
Блогер подчеркивает, что, несмотря на то, что в Латвии есть возможность общаться на русском языке, она воспринимает это, скорее, как бонус.
"Сначала я уехала в Англию, где вообще не было варианта, чтобы говорить на русском. Потом я приехала сюда, где есть русский язык. Он просто воспринимался как бонус. Ты живешь в новой стране, но все еще можешь использовать тот язык, на котором ты привык разговаривать. В Англии никто не будет с тобой говорить по-русски", - отмечает Екатерина.
Еще одна причина, почему блогер как можно быстрее хотела выучить язык - это ее муж, для которого латышский - родной язык.
"У меня не было таких ожиданий, что мне все должны, а я не должна ничего. Поэтому я нормально здесь живу с русским языком и с латышским языком.
И я прекрасно понимаю, что без латышского языка твой вакуум, твой "бурбулис" будет очень маленьким", - добавляет она.
Когда Екатерина переехала в Латвию, у нее не возникало опасений, что преподаватели русского языка могут стать невостребованными здесь.
"Если ты хочешь работать, работа всегда придет. А что касается последних политических изменений и позиции русского языка в мире - да, его популярность сократилась. Если раньше на Dualingo (платформа для изучения языка. - Прим. ред.) он был третьим или пятым по степени изучаемости, то сейчас он где-то там в середине, после 15-го. Я думаю, что совсем он никуда не денется, не уйдет, это 100%. Потому что только половина русскоязычных живет в России. Вторая половина живет по всему миру. Для многих это все равно инструмент, который они используют для коммуникации между собой или за границей. Я знаю, что многие из Латвии ездят в Литву или Эстонию, они там говорят по-русски. И эта монополия, что это язык якобы одной страны, я думаю, это немного неправильная позиция", - уверена педагог.
О книжном клубе
Екатерина не только преподает в школе и ведет свой блог, она также организовала в Риге один из крупнейших книжных клубов на русском языке. Сейчас в клубе около 70 активных участников. Встречи и обсуждение прочитанных книг там проходят регулярно.
"Идея пришла очень простая. После 24 февраля 2022 года всем было грустно и тяжело. Я просто подумала, что я могу сделать. И подумала, может, кому-то надо встретиться и поговорить.
Литература - это очень терапевтическая вещь на самом деле.
Мы читали весь XX век и собирались в Novaya Riga (книжный магазин в Риге. - Прим. ред.). Они нам предложили свое помещение, и получилось очень-очень большое сообщество читающих людей, абсолютно адекватных, интересных, интеллигентных", - с гордостью рассказывает Екатерина.
Первое время в клубе обсуждалась русская литература, сейчас участники клуба читают и зарубежную, и латышскую литературу. Обсуждение книг в клубе проходит на русском языке, но читать участники могут на том языке, на которым им удобно.
В день интервью RUS TVNET с Екатериной в клубе состоялось обсуждение романа латвийской писательницы Норы Икстены "Молоко матери".
"В Латвии очень классная литература, очень мощное женское письмо. И темы такие актуальные.
Мне кажется, что у нее очень большой потенциал, и надо переводить больше книг на разные языки, на английский в том числе. "Молоко матери" вот недавно перевели на английский. Soviet Milk - так она называется по-английски", - говорит основательница клуба.
Для клуба Екатерина выбирает "сложные" книги: "Я не беру такие книги, которые больше для развлечения, мы там читаем именно для того, чтобы все понять. "Молоко матери" - это тоже такая книга. Кто-то говорит - "грустно". Конечно, грустно, потому что эта книга о жизни, об истории, о жизни поколений. Кстати, еще одна крутая книга - "В бальных туфельках по сибирским снегам". Это такой семейный биографический роман. Вау! Очень круто. И да, в прошлом году мы также читали "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Такие тексты надо читать, но одному человеку их читать очень сложно. Когда ты читаешь и там все плохо, везде все ужасно.
История перемалывает людей, просто уничтожая их. И это, к сожалению, никуда не ушло. Вот в чем проблема".
Активность участников клуба говорит о том, что культура чтения в Латвии жива: "Есть те, которые читают, и те, которые не читают. Так всегда было. Важная мысль учителя литературы - читайте то, что вам интересно. Не надо сворачивать себе мозг Марселем Прустом, если вы к нему не готовы. А потом говорить, что литература - это скучно. Найдите тексты, манги, комиксы, которые будут вам интересны. Важно, чтобы человек посидел с книгой, а не с телефоном. Не хочется читать - не читайте, найдите какое-то другое занятие, то, что вам нравится. На Нору Икстену я не думала, что кто-то захочет прийти, но записались 70 человек. И все прочитали.
Где книга? Ее просто нет. В Латвии закончилась книга "Молоко матери". Во всех библиотеках, в магазинах книжных ее не найдешь", - смеется Екатерина Берга.
Екатерина работает учителем русского в латвийской школе уже несколько лет и считает, что система реформирования образования в Латвии нужна. Она отмечает, что переход школ на государственный язык - это не единственный аспект, на который стоит обратить внимание.
"Я не думаю, что проблема только в русском языке. Проблема в принципе в том, что молодые люди не считают профессию учителя престижной.
Все хотят быть блогерами, никто не хочет учить детей.
Это мое мнение. Я думаю, из-за этого педагогический состав не обновляется так, как он должен обновляться. Детей много, учителей мало. И это не только в сфере русского языка. Если мы возьмем любую сферу, везде будет не хватать учителей. Нехватка преподавателей очевидна, и очевидна она потому, что молодые не очень сильно видят себя преподавателями. И я думаю, что вот та проблема, которую я для себя определила. Это то, что я как раз пытаюсь изменить. Я рассказываю о том, что быть учителем - это нормально", - отмечает преподаватель.
Екатерина добавляет, что изменения в сфере образования нужны не только в школах, но и в детских садах и университетах, так как будущее наступает очень быстро и программы стремительно становятся неактуальными: "Дети меняются, надо меняться вместе с ними. Те инструменты, которые работали, сейчас не работают. Нам нужно искать новые инструменты, нам нужно придумывать, как должна быть построена школа в будущем, потому что общество за последние 10 лет очень сильно изменилось. Система изменений в сфере образования должна начинаться с детского сада, переходить в среднее звено и уж, конечно же, в высшее звено. Потому что те способы, как я училась в универе, сейчас так нельзя уже учиться. Поэтому настолько популярными становятся разные короткие курсы.
Все проходят короткие курсы. Почему они это делают? Потому что те образовательные структуры, которые раньше были пригодны для жизни, сейчас уже непригодны".
В современном мире мало заниматься чем-то одним, так как мир меняется и требует, чтобы люди подстраивались под него, уверена блогер.
"Тебе нужно быть не только учителем, тебе надо быть и видеомонтажером, и сценаристом, и маркетологам и т. д. Одного навыка недостаточно. Мир очень сильно разогнался, и нам нужно либо успевать за ним, либо выбирать, зачем мы будем успевать и зачем мы не будем успевать. Я в своем блоге точно так же неоднократно об этом говорила - мы должны что-то делать с образованием, с учительством и с тем, как учитель должен жить в этом меняющемся мире".
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