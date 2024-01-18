Обвинение запросило для Игоря Гиркина почти 5 лет колонии

Государственное обвинение попросило назначить четыре года 11 месяцев колонии общего режима бывшему "министру обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову). Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в четверг, 18 января. По его словам, гособвинение попросило для Стрелкова "по максимуму".

Процесс в отношении Гиркина проходит в Московском городском суде в закрытом режиме. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Уголовное дело против Гиркина возбудили из-за двух постов в соцсети Telegram, в которых в конце мая 2023 года говорилось о подготовке к сдаче Крыма и о том, что семьи мобилизованных солдат 105 и 107 десантных полков не получают положенные выплаты.

Стрелков пытался выдвинуться кандидатом в президенты РФ

С начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину Игорь Гиркин регулярно комментировал ход войны и нередко критиковал действия руководства РФ. Уголовное дело против него было возбуждено 18 июля, через три дня его задержали в Москве. Он находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

В ноябре Гиркин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента. 25 декабря в Москве прошло собрание инициативной группы по выдвижению его кандидатом в президенты РФ. Протоколы в его поддержку подписали без нотариуса, который должен заверять подписи, поскольку тот не приехал. Без заверения нотариусом инициативная группа не смогла подать документы в ЦИК.

Бывший офицер ФСБ и экс-командующий в "ДНР"

С апреля 2014 года бывший офицер ФСБ Стрелков (Гиркин) командовал вооруженными формированиями пророссийских сепаратистов на востоке Украины. С мая по август 2014 года он занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил россиянина к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым из российского ЗРК "Бук" в Донецкой области в 2014 году. В результате той катастрофы погибли 298 человек.