Яркий рестарт: Женское ралли возвращается после трехлетней паузы

"Мы призываем праздновать! Праздновать в красочных нарядах, с уникальными прическами и гримом, праздновать с неповторимым дизайном авто - отдаться женскому креативу, полету мысли и фантазии", - говорит Кокайнис.

Сама игра начнется 9 марта в 11:00, когда она активируется в приложении Roadgames. Приложение можно скачать в Google Play и AppStore. Информацию о подключении участницы получат после регистрации и оплаты взноса за участие (зарегистрироваться можно на сайте www.sieviesurallijs.eu). До игры участницы смогут ознакомиться в приложении с территорией, где состоится ралли, и заданиями. Место, откуда стартовать, экипажи смогут выбрать сами, а выполнять задания - до 17:00.

Новинка ралли в этом году, которую обеспечивает генеральный партнер мероприятия Motointegrator.lv, - это помощь экипажу на дороге, если в процессе ориентирования случится поломка.

"Motintegrator.lv, как и Женское ралли, выступает за то, чтобы дорога была приятной и беззаботной не только во время соревнования, но и каждый день. Motointegrator.lv - это платформа, где можно найти проверенные и надежные автосервисы. Во время ралли команда Motointegrator.lv окажет поддержку дамам, если будет необходима помощь на дороге", - говорит руководитель проектов Motointegrator.lv Иварс Клинтс.