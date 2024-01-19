Яркий рестарт: Женское ралли возвращается после трехлетней паузы

В пятницу, 19 января, начался прием заявок участниц на одно из наиболее любимых и популярных, а также отмеченных в Книге рекордов Гиннесса мероприятий - Женское ралли. Этот год особенный, поскольку ралли возвращается после трехлетней паузы.
Женское ралли состоится 9 марта, однако организаторы призывают желающих подать заявки заранее по сниженной цене. Подать заявку можно, пройдя по ссылке https://sieviesurallijs.eu, начиная с 19 января. Регистрация закроется 7 марта в 23:59.
В ралли смогут принять участие как команды подруг, команды от предприятий, так и коллективы. Правило одно: все участницы - женщины.
Команды состоят из 2-4 участниц, которые зарегистрировались в приложении Roadgames, а в машине смогут находиться столько членов группы поддержки без возрастного ограничения, сколько разрешено в удостоверении о регистрации транспортного средства. Автомобиль должен соответствовать всем требованиям безопасности, иметь действительный техосмотр и страховой полис OCTA.
Организаторы обещают объединить атмосферу фестиваля с духом соревнования и азарта, создав игру на ориентирование, во время которой у участниц будет возможность продемонстрировать свои способности планирования, эрудицию и находчивость. Игра позволит участницам открыть красивые места в Латвии, ранее не виданные, или посмотреть на них с другого ракурса.
"События как в Латвии, так и мире, к сожалению, повлияли на проведение ралли в последние 3 года, и пришло время для рестарта и возвращения Женского ралли на дороги Латвии", - говорит главный организатор Женского ралли Юрис Кокайнис. Он подчеркивает, что Женское ралли - это фестиваль и веселое времяпровождение, во время которого в азартной игре и одновременно с соблюдением правил дорожного движения будут определены наиболее эрудированные, успешные и творческие экипажи.
"Мы призываем праздновать! Праздновать в красочных нарядах, с уникальными прическами и гримом, праздновать с неповторимым дизайном авто - отдаться женскому креативу, полету мысли и фантазии", - говорит Кокайнис.
Сама игра начнется 9 марта в 11:00, когда она активируется в приложении Roadgames. Приложение можно скачать в Google Play и AppStore. Информацию о подключении участницы получат после регистрации и оплаты взноса за участие (зарегистрироваться можно на сайте www.sieviesurallijs.eu). До игры участницы смогут ознакомиться в приложении с территорией, где состоится ралли, и заданиями. Место, откуда стартовать, экипажи смогут выбрать сами, а выполнять задания - до 17:00.
Новинка ралли в этом году, которую обеспечивает генеральный партнер мероприятия Motointegrator.lv, - это помощь экипажу на дороге, если в процессе ориентирования случится поломка.
"Motintegrator.lv, как и Женское ралли, выступает за то, чтобы дорога была приятной и беззаботной не только во время соревнования, но и каждый день. Motointegrator.lv - это платформа, где можно найти проверенные и надежные автосервисы. Во время ралли команда Motointegrator.lv окажет поддержку дамам, если будет необходима помощь на дороге", - говорит руководитель проектов Motointegrator.lv Иварс Клинтс.
Партнер мероприятия Motointegrator.lv порадует лучших участниц ралли призами от крупнейшего магазина автозапчастей IC24.lv, призовой фонд которого составит 1000 евро. Главный приз за первое место - подарочная карта на сумму 500 евро от IC24.lv. Об остальных призах организаторы ралли сообщат на официальных каналах мероприятия в социальных сетях Facebook и Instagram.
Традиционно ралли завершится церемонией награждения и вечеринкой, которые пройдут около ТЦ Rīga Plaza. Награждены будут экипажи, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, которые во время игры наберут больше всего пунктов, продемонстрировав находчивость, способности планирования и творческий подход.
Приятное нововведение в этом году - приз симпатий сможет получить любой экипаж, который будет принимать участие, поскольку приз будет разыгран во время заключительного мероприятия около ТЦ Rīga Plaza.
Женское ралли в этом году поддерживает генеральный партнер - удобная и надежная платформа поиска автосервисов Motointegrator.lv, а также партнеры - центр моды и развлечений Riga Plaza, Super alko и Olearys.
Первое ралли состоялось в 2009 году. Во время 10-го ралли в 2018 году был побит рекорд Книги рекордов Гиннесса, установленный ранее в Индии - самое большое число женщин-участниц мероприятия по автоспорту - 467 экипажей и 934 участницы. В Женском ралли приняли участие 782 экипажа и 1600 женщин (официально зарегистрированных).
В этом году пройдет уже 13-е ралли - предыдущее мероприятие состоялось в 2020 году. Всего за эти годы в ралли стартовало более 14 300 участниц.
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