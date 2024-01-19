Больные сахарным диабетом в России столкнулись с огромными проблемами: в стране большие трудности с покупкой инсулина, так как раньше этот препарат в основном импортировался из западных стран.
Жалобы на отсутствие инсулина в аптеках прозвучали во всех регионах России - от Москвы до Дальнего Востока. Особенно это касается инъекций инсулина, которые важны для снижения уровня сахара после еды.
"Раньше на аптечных полках было много лекарств, а сейчас они почти пусты. Раньше купить инсулин не было проблемой, а сейчас это поездка из аптеки в аптеку, и в некоторых возможно зарезервировать препарат на 30 минут. Кроме того, врачи также сокращают срок действия рецептов, ссылаясь на дефицит инсулина. Ранее мне выписывали инсулин на три месяца вперед, а сейчас - всего на месяц", - пожаловалась СМИ The Moscow Times жительница Москвы, страдающая сахарным диабетом.
По данным Минздрава РФ, в России более 10 миллионов больных диабетом. Проблемы с поставками необходимых этим людям медикаментов начались еще в прошлом году. В период с января по сентябрь 2023 года аптеки продали наименьший за пять лет объем инсулина - 11,8 млн упаковок, а по сравнению с 2022 годом объемы реализации упали на 8%.
На нехватку инсулина массово жалуются жители Алтайской области. "Я пришла [в аптеку], и мне говорят, что инсулина нет", - сказала местному СМИ NGS22.ru жительница Барнаула Елена. Она отметила, что в местном представительстве Минздрава заявили, что инсулина нет, а федеральный Минздрав добился того, что инсулин в регион все же привезли. Также много жалоб поступило из Челябинской, Забайкальской и Ленинградской областей.
Жительница Читы Анна Вавилина подчеркивает, что диабетом болеют ее дети и инсулина больше нет.
"Инсулина нет ни в одной аптеке. Его невозможно и заказать. Его просто нет. Его производили в Дании, и нам сказали, что в связи с ситуацией в стране его чрезвычайно сложно получить", - сказала Вавилина.
В России две трети запасов инсулина импортируется: французский Sanofi обеспечивает 35% рынка, а датский Novo Nordisk - еще 33%. Импортные медикаменты исчезают из российских аптек. Учитывая войну и санкции, иностранным компаниям стало слишком дорого продолжать деятельность на российском рынке, поэтому они ищут возможности передачи своего бизнеса российским компаниям. Между тем установка российского правительства состоит в том, чтобы направить все свободные ресурсы на военно-промышленный комплекс, чтобы Россия могла продолжать вооружаться и воевать в Украине.
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