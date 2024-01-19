Жалобы на отсутствие инсулина в аптеках прозвучали во всех регионах России - от Москвы до Дальнего Востока. Особенно это касается инъекций инсулина, которые важны для снижения уровня сахара после еды.

"Раньше на аптечных полках было много лекарств, а сейчас они почти пусты. Раньше купить инсулин не было проблемой, а сейчас это поездка из аптеки в аптеку, и в некоторых возможно зарезервировать препарат на 30 минут. Кроме того, врачи также сокращают срок действия рецептов, ссылаясь на дефицит инсулина. Ранее мне выписывали инсулин на три месяца вперед, а сейчас - всего на месяц", - пожаловалась СМИ The Moscow Times жительница Москвы, страдающая сахарным диабетом.

По данным Минздрава РФ, в России более 10 миллионов больных диабетом. Проблемы с поставками необходимых этим людям медикаментов начались еще в прошлом году. В период с января по сентябрь 2023 года аптеки продали наименьший за пять лет объем инсулина - 11,8 млн упаковок, а по сравнению с 2022 годом объемы реализации упали на 8%.