Жители Энгуре строят "баррикады", чтобы защитить школу. Что происходит?

В начале января в Латвии вспоминают защитников январских баррикад 1991 года. Однако в Энгуре в 75 км от Риги такое мероприятие превратилось в акцию протеста. В городе жгли костры и возвели импровизированные баррикады рядом со средней школой. Местные жители опасаются, что краевые власти изменят ее статус и сделают основной, пишет Rus.LSM.
В пятницу, 19 января, местные жители вытащили во двор школы парты и брусья и встали в пикет. В феврале краевой думе предстоит решить, останется ли школа средней в следующем учебном году.
Энгуре - оживленный волостной (а до реформы - краевой) центр в Курземе. "Грустно, что нам, условно, нужно снова идти на баррикады, чтобы постоять за свое право выбирать, где нашим детям учиться, где они будут заниматься спортом и музицировать вместо того, чтобы проводить время в автобусе, - сказал замдиректора, преподаватель компьютерных наук школы Каспар Карклиньш. - За право громко сказать Министерству образования: мы не только числа в таблице Excel! Мы люди, каждый со своими надеждами на будущее. Как это уже показали примеры по всей Латвии - каждая школа, которую начинают реорганизовывать, постепенно начинает умирать".
Двое детей Каспара уже окончили школу, один еще учится - и неизвестно, не придется ли ему получать среднее образование уже в Тукумсе.
Из-за демографической ситуации в Латвии сокращается число учеников малых сельских школ, а сами учреждения упрекают в неспособности обеспечить высокое качество образования.
Энгурская средняя школа была открыта в 1979 году, а недавно здание реновировали. Сейчас в ней насчитывается 218 учеников, однако в 10-12 классах учится всего 29. Однако Карклиньш не согласен, что в школе низкое качество обучения. "Качество у нас хорошее. По результатам централизованных экзаменов мы на втором месте в крае", - сказал он Латвийскому радио, отметив, что с 2018 года население волости увеличивается, и сейчас превышает 2500 человек.
В поселке есть детсад, художественно-музыкальная школа. Если старшеклассникам придется учиться в Тукумсе - путь до школы составит 24 километра. При этом в Энгуре приезжают учиться дети из Берцзиемса, что дальше по побережью Рижского залива, и им до Тукумса или оттуда добираться придется целый час.
Тукумский муниципальный депутат Оскар Камбала признает, что решение о закрытии 10-12-х классов в Энгуре будет болезненным, но если дума откажется выполнить распоряжение министерства, самоуправлению придется самому покрывать расходы на эти классы. Речь примерно о 150 тыс. евро ежегодно - столько в краевом бюджете нет.
Никто из приглашенных должностных лиц управления образования Тукумской краевой думы на мероприятие не явился.
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