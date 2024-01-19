Жители Энгуре строят "баррикады", чтобы защитить школу. Что происходит?

Энгуре - оживленный волостной (а до реформы - краевой) центр в Курземе. "Грустно, что нам, условно, нужно снова идти на баррикады, чтобы постоять за свое право выбирать, где нашим детям учиться, где они будут заниматься спортом и музицировать вместо того, чтобы проводить время в автобусе, - сказал замдиректора, преподаватель компьютерных наук школы Каспар Карклиньш. - За право громко сказать Министерству образования: мы не только числа в таблице Excel! Мы люди, каждый со своими надеждами на будущее. Как это уже показали примеры по всей Латвии - каждая школа, которую начинают реорганизовывать, постепенно начинает умирать".