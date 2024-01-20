Нэнси Фезер Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Есть и другой важный аспект. Министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) не раз указывала, что новый закон должен стимулировать интеграцию иммигрантов в немецкое общество, а не создавать ей препятствия. "Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании страны демократическим путем, - подчеркивала Фезер. - Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают сильной".

При этом представители правящей коалиции отмечают, что предоставление немецкого гражданства - это не кульминация на пути интеграции в немецкое общество, а мотивация для тех, кто по нему идет.

Основные положения законопроекта

Ключевые положения одобренного законопроекта: претендовать на немецкий паспорт можно будет уже через пять лет проживания в Германии (сейчас - восемь лет), а в случае "особых интеграционных достижений" натурализация будет возможна даже через три года (сейчас - шесть лет). Такими достижениями считаются хорошее знание немецкого языка, активное участие в волонтерской деятельности или высокие профессиональные качества.

Cоискателям немецкого гражданства отныне не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали. Ранее сохранение другого гражданства допускалось лишь в некоторых случаях и часто становилось темой острых внутриполитических споров.