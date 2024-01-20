Актер Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс

Адвокат, представляющий семью Хатчинс, сказал, что его клиенты «с нетерпением ждут уголовного процесса».

«Наши клиенты всегда стремились узнать правду о том, что произошло в тот день, когда Галина Хатчинс трагически погибла от выстрела», — заявила Глория Оллред.

«Холодный пистолет»

42-летняя уроженка Украины Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин и который по какой-то причине оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

Болдуин был уверен, что револьвер заряжен холостыми патронами, так как ассистент режиссера, передавший ему оружие, выкрикнул фразу «cold gun» (то есть «холодный пистолет»), что означает безопасность.

Хатчинс считали одной из восходящих звезд американской кинематографии Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что обвинение в непредумышленном убийстве также должны были предъявить менеджеру по оружейному реквизиту Ханне Гутьеррес-Рид.

Если Болдуин и Гутьеррес-Рид будут признаны виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. долларов.

Галина Хатчинс родилась и выросла в Украине. Она окончила Киевский государственный университет по специальности «международная журналистика», а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое «Макс Фист» («Archenemy») и фильм ужасов «Дорогуша» (Darlin').

Съемочная площадка, где произошла трагедия Фото: Reuters

Фото: BBC

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Фото: BBC