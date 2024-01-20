СМИ: При ударе Израиля по Дамаску убиты 4 гвардейца КСИР

Иранское государственное информационное агентство Mehr пишет, что в результате удара по сирийской столице погибли начальник разведки КСИР, его заместитель и два других члена элитного военно-политического формирования Ирана. Иранские государственные СМИ возложили ответственность за атаку на Израиль.

Ракетный обстрел Дамаска

Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что жилой дом в пригородном районе Дамаска Аль-Мезза "подвергся нападению, по всей видимости, в результате израильской агрессии". Оно не уточнило, есть ли пострадавшие. Местные СМИ писали, что утром 20 января в Дамаске были слышны взрывы.

По данным правозащитников, в ходе предполагаемого израильского ракетного обстрела Дамаска погибли по меньшей мере пять человек. Ракета попала в четырехэтажное здание, которое было полностью разрушено из-за удара, сообщил Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR). Отмечается, что там проходила встреча командиров, "близких к Ирану", но личности погибших пока не установлены.

По словам источника AP, знакомого с ситуацией, в результате нападения 10 человек были убиты или ранены. Израиль не подтверждал причастности к атаке и не комментировал произошедшее.