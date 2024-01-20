В России планируют принять закон о конфискации активов у осужденных за "фейки"

Москва объявила незаконной критику армии РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, и с тех пор задержала тысячи противников войны.

Законопроект, который поддерживают все основные парламентские фракции, будет внесен в Госдуму РФ в понедельник, 22 января, сообщил Володин.

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", - написал Володин в Telegram.

Он заявил, что цель законопроекта - наказать "негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО".

Распространение "фейков" о российской армии уже карается лишением свободы на срок до 15 лет и используется Кремлем для подавления любой формы неповиновения.

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