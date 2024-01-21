Жители Латвии считают войну в Украине важнейшей проблемой, с которой сталкивается ЕС

Еще 24% латвийцев считают важнейшей проблемой ЕС иммиграцию, столько же - международную ситуацию в целом. Около 22% жителей Латвии главной проблемой ЕС считают рост цен и инфляцию.

Среди всех стран ЕС 28% важнейшей проблемой, стоящей перед Евросоюзом, считают войну в Украине, еще 28% - иммиграцию. Третьей по важности проблемой 24% жителей ЕС считают международную ситуацию, а 20% - рост цен.

Другими важными проблемами, стоящими перед ЕС, жители Латвии назвали экономическую ситуацию (14%), терроризм (11%), энергоснабжение (9%), здравоохранение (8%) и безработицу (5%).

В свою очередь в целом граждане ЕС считают важными проблемами состояние окружающей среды и изменения климата (16%), экономическую ситуацию (14%), финансовое положение государств (11%), энергоснабжение (11%) и терроризм (10%).

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