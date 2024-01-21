Рак шейки матки: почему он возникает и можно ли защититься с помощью вакцины?

Международное агентство по изучению рака (МАИР) объявило январь 2024 года месяцем повышения осведомленности о причинах возникновения рака шейки матки, способов его профилактики и лечения.
Согласно проведенным исследованиям, вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) может снизить число заболеваний раком шейки матки почти на 90%.
Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака у женщин во всем мире, от него ежегодно умирает более 300 тыс. человек.
Как вакцина против ВПЧ защищает от рака?
Вакцина защищает от девяти типов ВПЧ, причем два из них — это те, которые вызывают почти все случаи рака шейки матки (99%), большинство случаев рака анального канала (90%) и некоторые виды рака гениталий (65% рака матки и 50% рака вульвы), а также рак головы и шеи (65-90%).
Исследования показали, что вакцина защищает от заражения ВПЧ как минимум на 10 лет, хотя эксперты считают, что в действительности защита сохраняется и на более продолжительный период.
Исследования показывают, что вакцина снижает заболеваемость раком шейки матки почти на 90%.
Кому можно делать прививку от ВПЧ?
Прививка вакциной от ВПЧ оказывается более действенной, если ее сделать до первого заражения ВПЧ. Вакцина может предотвратить инфекцию, но не может избавить организм от вируса после заражения, поскольку от него и на сегодняшний день не существует действенной терапии.
Вирусы папилломы человека очень широко распространены, и к 25 годам до 80% людей подвергаются их воздействию.
Врачи рекомендуют проводить иммунизацию до того, как молодые люди становятся сексуально активными.
ВОЗ рекомендует вводить вакцину одной или двумя дозами, тогда как людей с пониженным иммунитетом рекомендуется вакцинировать два или три раза.
Что такое ВПЧ?
Вирусы папилломы человека — очень распространенная группа. На сегодняшний день ученым известны 200 разновидностей ВПЧ.
У большинства людей заражение ВПЧ проходит без каких бы то ни было симптомов и не вызывает проблем. У 90% людей организм самостоятельно контролирует инфекцию.
Но некоторые виды вируса имеют высокий онкологический риск и могут вызвать образование остроконечных кондилом (бородавочных наростов) на слизистых поверхностях тела и/или рак.
Причиной рака шейки матки является устойчивая и продолжительная ВПЧ-инфекция типами ВПЧ высокого риска. Она же может вызывать рак вульвы, влагалища, рта/горла, полового члена и анального канала.
ВПЧ-инфекция вызывает около 5% всех случаев рака во всем мире. По оценкам ВОЗ, ежегодно вызванный ВПЧ рак развивается у 625 600 женщин и 69 400 мужчин.
Женщины, живущие с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в шесть раз чаще заболевают раком шейки матки по сравнению с женщинами без ВИЧ.
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Профилактическая вакцинация против ВПЧ может предотвратить эти виды рака. Кроме того, профилактические осмотры и лечение предраковых изменений в организме является эффективным способом профилактики рака шейки матки.
Строго говоря, заболевания, вызываемые ВПЧ, не являются инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), поскольку передаются любыми (а не только половыми) контактами, в отличие от таких заболеваний, как, например, гонорея.
Однако чаще всего заражение происходит во время сексуальных контактов, хотя инфекция может распространяться и через фомиты (предметы, зараженные патогенными микробами и вирусами), при рукопожатии через микротрещины на коже, а также от беременной матери плоду через околоплодные воды, плаценту, или во время родов через контакт со слизистой оболочкой женщины.
На сегодняшний день нет данных, которые подтверждали бы возможность заражения через воду, хотя ДНК ВПЧ была обнаружена в водной среде. Обычные методы гигиены для предотвращения заражения ВПЧ не эффективны.
Насколько широко проводится вакцинация от ВПЧ во всем мире?
По данным ВОЗ, почти 90% случаев смерти от рака шейки матки приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.
Он излечим на ранних стадиях заболевания, но в этих странах он, как правило, выявляется только после появления симптомов, после чего выздоровление становится маловероятным.
По данным ВОЗ, самая высокая распространенность рака шейки матки приходится на страны Африки к югу от Сахары (24%), за которыми следуют Латинская Америка и Карибский бассейн (16%), Восточная Европа (14%) и Юго-Восточная Азия (14%).
Причиной этого является отсутствие или малый охват населения профилактическими осмотрами, ограниченный доступ к медицинским услугам и боязнь или недоверие к вакцинации.
Одной из первых африканских стран, начавших вакцинацию от ВПЧ, была Руанда, запустившая в 2011 году программу по ранней вакцинации девочек и профилактических осмотров шейки матки у женщин.
В первый же год прививку получили девять десятых девочек подходящего возраста.
Хотя вакцина значительно снижает вероятность развития рака шейки матки, она не защищает от всех видов ВПЧ. Поэтому так важны регулярные профилактические осмотры женщин старше 25 лет.
Что делает ВОЗ?
Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ, руководящий орган ВОЗ) приняла Глобальную стратегию по ускорению ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения.
Ее целями являются:
- Вакцинация 90% девочек вакциной против ВПЧ к 15 годам
- Профилактические осмотры и тестирование 70% женщин к 35 годам и последующие осмотры к 45 годам
- Предоставление лечения 90% женщин с выявленным раком шейки матки и 90% с выявленными предраковыми изменениями
Кроме того, ВОЗ обязалась обеспечить на глобальном, региональном и национальном уровнях принятие политических решений, которые могли бы предоставить конкретную помощь для реализации этой стратегии.
ВОЗ намерена обновлять и корректировать стратегию по борьбе с раком шейки матки в соответствии с новейшими медицинскими данными.