Рак шейки матки: почему он возникает и можно ли защититься с помощью вакцины?

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Профилактическая вакцинация против ВПЧ может предотвратить эти виды рака. Кроме того, профилактические осмотры и лечение предраковых изменений в организме является эффективным способом профилактики рака шейки матки.

Строго говоря, заболевания, вызываемые ВПЧ, не являются инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), поскольку передаются любыми (а не только половыми) контактами, в отличие от таких заболеваний, как, например, гонорея.

Однако чаще всего заражение происходит во время сексуальных контактов, хотя инфекция может распространяться и через фомиты (предметы, зараженные патогенными микробами и вирусами), при рукопожатии через микротрещины на коже, а также от беременной матери плоду через околоплодные воды, плаценту, или во время родов через контакт со слизистой оболочкой женщины.

На сегодняшний день нет данных, которые подтверждали бы возможность заражения через воду, хотя ДНК ВПЧ была обнаружена в водной среде. Обычные методы гигиены для предотвращения заражения ВПЧ не эффективны.

Насколько широко проводится вакцинация от ВПЧ во всем мире?

Вакцинация от ВПЧ в Гондурасе Фото: AFP

По данным ВОЗ, почти 90% случаев смерти от рака шейки матки приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Он излечим на ранних стадиях заболевания, но в этих странах он, как правило, выявляется только после появления симптомов, после чего выздоровление становится маловероятным.