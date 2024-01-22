В Эстонии началась забастовка работников образования. Что делают школы, учителя и родители?

Что делают учителя?

Как пищет эстонский портал Limon.ee, Забастовка - дело добровольное, и не все учителя обязаны принимать в ней участие, но те педагоги, которые решили поддержать данную акцию, имеют право не выходить на работу, при этом эти дни оплачиваются работодателем. Конечно, все зависит от внутреннего распорядка образовательного учреждения, и каждая школа или детский сад сама решает, как будет действовать во время протеста.

Портал задал вопрос нескольким педагогам, что бы узнать об их планах на бастующее время.

Педагог Мария из детского сада в Ласнамяэ ответила, что хочет провести эти дни дома с ребенком. "Я буду заниматься своим ребенком. Так как поддерживаю учителей из детского сада и не веду его в сад в дни забастовки", - говорит она. Другие коллеги Марии так же прокомментировали, что хотят провести время дома вместе со своими детьми и уделить им внимание.

"Будем дома улучшать свои профессиональные навыки, смотреть онлайн семинары по дошкольной педагогике. Ходить в музеи и улучшать свои знания в эстонском языке, читая книги и газеты", - добавил еще один учитель дошкольного образования.