В Эстонии началась забастовка работников образования. Что делают школы, учителя и родители?

В соответствии с решением совета уполномоченных Союза работников образования Эстонии (EHL) от 12 декабря прошлого года, в понедельник, 22 января, начинается бессрочная забастовка работников образования, поскольку правительство до сих пор не выполнило данные ранее обещания относительно повышения зарплат.
Учителям как до, так и сразу после выборов было совершенно конкретно обещано повышение зарплаты, а нынешняя неясная ситуация не оказывает положительного влияния на мотивацию и удовлетворенность работой и не дает никакой уверенности на будущее, считают учителя.
Забастовка охватывает как базовые, так и общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения. В забастовке могут принять участие все работники образовательных учреждений.
Помимо повышения заработной платы с начала года, EHL считает крайне важным начать переговоры о заключении коллективного договора, чтобы исключить в последующие годы возникновение подобной ситуации, требующей остановкой работы отстаивания своих прав. Кроме того, в дальнейших обсуждениях с Министерством образования и науки EHL хочет сосредоточить внимание на сопоставлении зарплат воспитателей детских садов с зарплатами учителей общеобразовательных учреждений.
Эстонский союз работников образования (EHL) является крупнейшей в Эстонии представительной организацией и профсоюзом учителей и других работников образования. EHL участвует в заключении договоров между учебными заведениями и органами местного самоуправления, а также в решении вопросов заработной платы, условий труда и т.д. EHL представляет учителей в переговорах о заработной плате с правительством Эстонской Республики.
Школы и детсады прост родителей не приводить детей
Директор одной из гимназий страны Лийна Альтрофф сказала, что здание школы открыто, но в нем не проводятся занятия и другие мероприятия. "Если кто-то сообщит нам, что ему нужен обед, мы его предоставим", - завила она изданию Rus.Postimees.
"На следующую неделю расписание занятий составлять не будем. Все учителя работают - они делают это удаленно - по существующему расписанию", - пояснил Альтрофф.
В школе Пеэтри учителя бастуют в течение недели, в забастовке участвуют 90 процентов учителей. "Забастовка - это остановка работы, уроков не будет, питание не предлагается. Некоторые сотрудники присоединятся к так называемой забастовке солидарности", - рассказала Лууле Нийнесалу, директор школы в Пеэтри.
По словам директора Ярвекюлаской школы Трийну Луи, в забастовке участвуют 32 сотрудника, 20 из которых объявили о недельной или более длительной забастовке. "Мы можем гарантировать контактное обучение с заменой до 1-5 классов. В старших классах в основном используется дистанционное обучение. 9-е классы участвуют в молодежной конференции в один из учебных дней. Ученикам 6-9 классов в эту пятницу (прошедшая пятница - ред.) будут раздаваться продуктовые наборы", - перечислила Луи, добавив, что для остальных будет организовано обычное питание.
"Поскольку бастующие учителя обещали поделиться со мной информацией о своем участии в забастовке, это позволило нам разумно спланировать уроки на забастовочную неделю. Мы также привлекли на помощь некоторых сотрудников волостного молодежного центра", - сказала она.
По данным на пятницу, во всех школах волости Раэ по крайней мере один учитель уведомил о своем участии в забастовке. В ослоти Раэ доля учителей, участвующих в забастовке, отличается от школе к школе: в одних школах уроки продолжаются в обычном режиме, в других - в режиме дистанционного обучения. Школьные автобусы будут ходить по обычному расписанию.
На данный момент известно, что к забастовке присоединятся школа Виймси, гимназия Виймси, школа Хаабнеэме, школа Рандвере и школа Пюйнси.
Учителя, которые не бастуют, будут проводить свои уроки в форме электронного обучения (видеоуроки) по расписанию или другими способами (например, экскурсии). Участие в видеоуроках является обязательным.
В Таллинне в забастовке учителей примет участие более 3000 сотрудников муниципальных школ
На данный момент 2949 таллиннских учителей заявили, что примут участие в забастовке, начинающейся в понедельник, и 457 - в забастовке солидарности, начинающейся в среду.
Власти Таллинна солидарны с учителями и, чтобы не ставить на паузу все общество во время забастовки, пообещали профсоюзу учителей, что зарплата учителей будет сохранена во время забастовки, но на определенных условиях. Первое условие – это обеспечение альтернативных занятий для учеников первого класса. Во-вторых, если детские сады решат присоединиться к забастовке солидарности, необходимо обеспечить функционирование дежурных групп, а поскольку каждый учитель имеет право присоединиться к забастовке в день ее проведения, крайне важно, чтобы лидеры забастовки проинформировали об этом руководителя образовательного учреждения.
Что делают дети?
Таллиннские библиотеки во время забастовки учителей продлевают время работы и предлагают занятия для детей, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
Таллиннская центральная библиотека и ее филиалы в первую половину недели с 22 по 24 января во время забастовки учителей будут открыты с девяти часов утра и приглашают детей читать и учиться в библиотеках.
По словам вице-мэра Каареля Оя, большая часть общества солидарна с учителями по поводу проведения забастовки и понимает их мотивы. "В то же время очевидно, что для многих семей это создает большие неудобства, именно детей младшего школьного возраста нельзя оставить дома без присмотра или взять с собой на работу. Альтернативную деятельность во время забастовки прежде всего предлагают сами школы, но наши библиотеки и их работники могут прийти на помощь. В библиотеки приглашают детей и учеников самостоятельно или вместе с работниками школ", - пояснил Оя.
Директор Таллиннской центральной библиотеки Кайе Хольм добавила, что библиотека всегда с радостью ждет ребят. "У нас можно почитать, поиграть с друзьями в настольные игры, есть условия для учебы и возможность спокойно сосредоточиться. При необходимости библиотекари поделятся рекомендациями и советами. В некоторых библиотеках помимо библиотекарей будут работать также волонтеры", - сказала Хольм.
Эстонский союз работников образования организует с 22 января общегосударственную бессрочную забастовку учителей. Начиная с 22 января филиалы библиотеки, которые обычно по понедельникам закрыты, будут открыты с девяти до семнадцати часов. Отдел литературы на эстонском языке (бульвар Эстония, 8) и отдел литературы на иностранных языках (ул. Лийвалайа, 40) открываются на час раньше обычного, то есть в 9:00, и закрываются в обычное время. Во вторник, 23 января, и в среду, 24 января, все библиотеки открыты с 9 часов и закрываются в обычное время.
Что делают учителя?
Как пищет эстонский портал Limon.ee, Забастовка - дело добровольное, и не все учителя обязаны принимать в ней участие, но те педагоги, которые решили поддержать данную акцию, имеют право не выходить на работу, при этом эти дни оплачиваются работодателем. Конечно, все зависит от внутреннего распорядка образовательного учреждения, и каждая школа или детский сад сама решает, как будет действовать во время протеста.
Портал задал вопрос нескольким педагогам, что бы узнать об их планах на бастующее время.
Педагог Мария из детского сада в Ласнамяэ ответила, что хочет провести эти дни дома с ребенком. "Я буду заниматься своим ребенком. Так как поддерживаю учителей из детского сада и не веду его в сад в дни забастовки", - говорит она. Другие коллеги Марии так же прокомментировали, что хотят провести время дома вместе со своими детьми и уделить им внимание.
"Будем дома улучшать свои профессиональные навыки, смотреть онлайн семинары по дошкольной педагогике. Ходить в музеи и улучшать свои знания в эстонском языке, читая книги и газеты", - добавил еще один учитель дошкольного образования.
Другой учитель английского языка из школы, которая находится в центре Таллинна, сообщил, что у них учебный процесс в начальной школе не отменен, но это не означает, что учителя не могут участвовать в забастовке. "Я бастую, но у меня уроки в начальных классах. В знак поддержки своих коллег я не буду проводить полноценные уроки, а займусь с детьми более творческим занятием. Так же мы будем смотреть фильмы на английском языке", - поделился учитель иностранного языка.
Елена, педагог в школе Хелени для детей с нарушениями зрения и слуха, а так же для детей с особыми потребностями, поделилась с нами своими планами на эти дни. "Я также как и многие педагоги, поддерживаю забастовку. В эти дни определенно отвечать на рабочие письма и заниматься рабочими делами не буду", - сообщила она нам.
У бастующих учителей однозначно есть свои планы и видение того, чем они будут заниматься во время протеста, но не стоит забывать, что есть и те педагоги, которые в эти дни продолжат полноценно работать и не станут участвовать в забастовке. Один их таких учителей тоже дал порталу комментарий.
"Я поддерживающий специалист в школе, социальный педагог. Не принимаю участие в забастовке, но поддерживаю бастующих, так как ученики с первых по третий класс будут находиться в школе. Понимаю, что моя помощь и поддержка будет необходима и, конечно, первые три дня забастовки будут использованы для работы, на которую не хватает времени в обычные дни", - поделилась Надежда из Русской Гимназии Хааберсти.
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