Страны Евросоюза согласовали военную операцию в Красном море

Государства Европейского Союза достигли принципиального согласия в вопросе о необходимости военной операции, обеспечивающей безопасность торгового судоходства в Красном море. Об этом сообщил по окончании встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 22 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, страны ЕС пока "обсудили различные варианты этой миссии", цель которой - защита судов от нападений исламистских хуситов из Йемена. В идеале операция должна начаться в феврале, сказал Боррель, которого цитирует агентство dpa. Других подробностей не сообщается.

Атаки хуситов на суда в Красном море

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море - в том числе с помощью ударных беспилотников и ракет. Хуситы объявили, что вступили в войну в Газе на стороне ХАМАС.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден заявил, что это стало прямым ответом на "беспрецедентные" нападения хуситов на иностранные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. С тех пор удары по позициям хуситов продолжались.

В начале января Боррель сообщил, что направил странам ЕС предложение по созданию специальной европейской военно-морской миссии в Красном море. Как писало издание Financial Times, Германия, Франция и Италия призвали как можно больше стран Евросоюза принять участие в отправке военно-морских сил или персонала в Красное море для обеспечения безопасности судоходства.

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